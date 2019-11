Monchi: "Cada vez resulta más difícil encontrar ese mirlo blanco que nadie ha visto"

Monchi se acercó este lunes al Campus de la Universidad de Cádiz en Puerto Real para hablar sobre la Digitalización en el fútbol y, posteriormente, volver a Sevilla para coger un avión hasta Madrid y ver en directo, en Wanda Metropolitano, el España-Rumanía.

"Es curioso, porque yo soy de Letras Puras e hice Derecho y aquí estoy, para dar una charla sobre Digitalización", comenzó diciendo, como recoge Deporte de la Isla, el de San Fernando, antes de ahondar en el término de moda, el Big Data: "En un partido de fútbol se generan sobre 7 u 8 millones de datos y no podemos estar al margen de todo esto. Y los clubes que le den la espalda a este asunto se quedarán en el furgón de cola. Por eso, el Sevilla FC los está utilizando en tres importantes áreas como son el scouting, el valor en el mercado y en la prevención de lesiones".

"En el 2005, el informe de un jugador se hacía en un Word... Era algo muy rudimentario, pero la evolución ha sido tremenda y ahora se puede medir cualquier acción en el fútbol. Los datos se nos van de las manos. Hemos pasado del Small Data al Big Data. En el área de Investigación y Desarrollo del Sevilla FC trabajan ocho personas, entre ellas un físico y un matemático, que están volcados en la digitalización, y eso era algo impensable hace sólo diez años", explicó el director general deportivo nervionense.

Monchi ha recalcado que ya se puede "medir cualquier acción en el fútbol". "El momento crítico es cuando me reúno con el entrenador para conocer las características de los jugadores que queremos fichar. Hay multitud de filtros y, en base a la inteligencia artificial, nos quedamos con unos jugadores a los que ya van a ver los scouts en directo porque esa esencia no se puede perder", ha indicado, apelando al 'ojo clínico'.

Del VHS al Wyscout

"A Dani Alves lo fichamos en 2003 en un torneo sub23 en Uruguay y donde el Sevilla FC fue el único club acreditado. Ahora se está disputando el Mundial sub17 y había 165 equipos acreditados. Ello hace que cada vez sea más difícil descubrir a ese mirlo blanco que nadie ha visto".

"Maldini, al que seguro que todos conocéis, ya tenía un archivo impresionante cuando todavía existían los vídeos VHS. De ese modo, me ponía en contacto con él para que me mandara un video de un partido de la Liga francesa o de la belga, previo pago, claro está. A los quince días me llegaba el pedido por SEUR, pero necesitábamos dos personas durante 4 ó 5 días para cortar los partidos y poder estudiar a los jugadores. Sin embargo, ahora con la plataforma Wyscout sólo quince minutos después de terminar un partido puedes conocer todas las acciones de cada jugador en ese partido".

Su nueva obsesión: determinar el mejor momento para vender

"Siempre te queda la duda de si has comprado bien o lo has vendido en el momento oportuno. Kanouté nos costó 6 millones traerlo del Tottenham y luego fue de los tres jugadores más importantes en la historia del Sevilla FC. Y Banega, que es el jugador de más calidad que hemos comprado en el Sevilla, costó sólo un millón, lo que hoy vale un juvenil".

La prevención de lesiones

"Cuando se produce alguna lesión importante, vemos el estado del campo donde se ha lesionado, las veces que lo han regado, el menú que come el jugador, las horas que duerme habitualmente o las que juega a la Play Station o pasea con la familia. Todo eso, aunque parezca una tontería, tiene su importancia".

No dar la espalda a los avances

"Es necesario que los clubes vayan incorporando departamentos de investigación y desarrollo, igual que tiene uno comercial o económico. De ahí la importancia de la digitalización en el fútbol porque los datos te permiten correr menos riesgos y ganar tiempo. Es necesario que los clubes vayan incorporando departamentos de investigación y desarrollo, igual que tiene uno comercial o económico, y el que le de la espalda partirá en desigualdad".

Su hijo, fichado para la secretaría técnica

"La cosa ha cambiado muchísimo desde el año 2000, cuando empecé a hacer de director deportivo en el Sevilla porque no había nadie más que quisiera comerse ese marrón. Hoy en día, lo más importante es formarte. En la dirección deportiva del Sevilla somos 16 personas, que se han formado con Masters y cursos a nivel público y privado. Mi hijo Alejandro, que tiene 26 años, trabaja en el departamento de I+D, pero avalado por su carrera de Derecho y Ciencias Políticas y varios Masters".

La adaptación, clave

"Luis Fabiano llegó al Sevilla con una media de un gol en el Oporto y Kanouté hacía cinco tantos de media en el Tottenham, pero encontramos la manera de darle el sitio idóneo para que sus cualidades futbolísticas salieran a relucir. Y es que el futbolista es, antes que nada, una persona y todo influye en su rendimiento. Por eso, en el Sevilla tenemos un departamento de atención a los futbolistas, que le resuelven lo del colegio de los niños, que tengan wi fi en su domicilio o la consulta del ginecólogo para la mujer".

Su etapa en Roma

"El primer año fue magnífico y conseguimos cosas impensables, pero en el segundo no supe interpretar los fichajes que pretendía el entrenador. Sin embargo, mucho de lo que sé lo aprendí en la Roma. Es un club que vende muy bien su marca y tiene 12 millones de seguidores en las redes sociales, mientras que el Sevilla ha ganado muchos más títulos y sólo tiene 4. En ese aspecto están mucho más avanzados que nosotros. No hemos encontrado todavía el camino para darle valor a la marca del Sevilla después de jugar 18 finales en quince años. Por ello, estamos trabajando en la digitalización y en la internacionalización porque es fundamental para crecer".

¿Es el mejor director deportivo de España?

"Ni por asomo, porque en España y en Europa los hay mejores. He tenido la suerte de trabajar en dos grandes clubes como el Sevilla, y en la Roma, pero creo que donde más aporto es el conocimiento que tengo del Sevilla, ya que llegué en 1998 para jugar en el Sevilla Atlético. Conozco el perfil del jugador que puede encajar en el equipo y puedo adelantarme a los hechos. Y es que los éxitos del Sevilla no son fruto de la casualidad y el secreto es que tenemos muy claro que lo que queremos y somos los más pesados. Sin ir más lejos, ayer nos tocó el Bergantiños en la Copa y desde entonces tengo 1.400 whatssaps de Lopetegui sobre el Bergantiños".

Monchi, finalmemente, deseó que esta temporada asciendan tanto el Cádiz CF como el San Fernando.