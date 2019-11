Lopetegui: "Hemos estado intensos y las ocasiones más claras han sido las nuestras"

Julen Lopetegui ha valorado tras el encuentro el buen trabajo del equipo en un campo difícil como es el José Zorrilla. De hecho, el Sevilla ha sido el primer equipo en ganar en el feudo vallisoletano: "Partido disputado, ante un equipo intenso que no había perdido aquí y que tenía muchas alternativas ofensivas. Ha sido un partido complejo en el que había que competir. Por momentos hemos jugado bien, por momentos, no. El equipo no ha sufrido ocasiones claras, hemos estado intensos y las ocasiones más claras han sido las nuestras".

Primera derrota del Valladolid en casa: "Habían pasado muchos equipos, incluso el Atlético de Madrid. El Valladolid es un equipo que está bien preparado, tiene jugadores muy preparados para lo que hacen".

El Sevilla, con la victoria de hoy, se convierte en el mejor visitante de la liga: "Es difícil ganar en todos lados, LaLiga está muy igualada, cada partido es una batalla y hay que seguir mejorando cosas, con esa voluntad de cometer menos errores y ser más continuos y con el mismo carácter competitivo".

El equipo ha manejado bien los tiempos de partido: "Ha habido momentos en los que teníamos muchas prisas, había espacios y hemos tomado malas decisiones. A la postre, en los últimos 20 minutos lo hemos hecho mejor, nos hemos juntado más y hemos tenido más control".

Jesús Navas terminó lesionado: "Esperemos que se quede en un susto, él decía que tenía mejores sensaciones".