El Arsenal FC pone sus ojos en una de las joyas de la cantera del Sevilla

Ya rechazó una propuesta seria y en firme del Real Madrid, el pasado mes de mayo, porque su sueño es el de llegar a debutar algún día en el Sánchez-Pizjuán con el primer equipo del Sevilla FC, pero desde el club blanco no han dejado de seguir a Antonio Zarzana (17) ni de pensar en la posibilidad de incorporarle a su cantera.



Precisamente, fue en un torneo disputado en el país vecino donde Pablo Blanco descubrió a Zarzana cuando éste contaba únicamente ocho años. El contrato profesional, para espantar al propio Real Madrid, al Bayern o al Liverpool, no se hizo esperar, aunque ahora es el Arsenal FC, sobre todo, el que amenaza con llevárselo.



Sin jugar ni siquiera en el Sevilla Atlético, su sueño de debutar con el primer equipo queda, ahora mismo, bastante lejos.





Antonio Zarzana @zar10zana vs. Real Betis Juvenil



Electric and unpredictable as always, the 17 year-old once again put on a show, this time in the juvenil derby. pic.twitter.com/digieat2LT