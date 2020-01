El Milan se suma a la puja por Julian Draxler

El Sevilla no tendrá sencillo hacerse con Julian Draxler en el mercado invernal. Es la 'bomba' con la que sueña Monchi. El centrocampista alemán no cuenta con demasiados minutos en el París Saint-Germain, y teniendo en cuenta que el jugador quiere acudir a la Eurocopa que se disputará este verano, no es de extrañar una salida en este mes de enero.

Sin embargo no será una operación sencilla para el Sevilla, puesto que los parisinos buscan un traspaso y no una cesión, tasando al jugador en 25 millones de euros, unas pretensiones desorbitadas para las arcas hispalenses, que buscan la llegada del alemán en forma de préstamo hasta final de campaña.

Equipos de toda Europa como el Hertha de Berlín, el Niza o el Olimpique de Lyon andan tras Julian. El último en sumarse a la terna de interesados en el alemán es el AC Milan, que tras cerrar la incorporación de Zlatan Ibrahimovic hasta final de temporada sigue buscando refuerzos que levanten al equipo y consigan pelear por entrar en puestos europeos (actualmente son undécimos en la Serie A con 21 puntos, ocho menos que el Cagliari que cierra las posiciones que otorgan acceso a la Europa League).

Al interés de los rossoneri en Draxler hay que sumar que el PSG anda tras el joven mediapunta brasileño Lucas Paquetá, y en diversos medios ya se habla de un intercambio más una cantidad cercana a los 8 millones de euros para realizar la operación.