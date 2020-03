La complicada situación de Luis Alberto en Roma

En Italia, incluso más que en España, están viviendo una situación crítica por los efectos del Coronavirus que ha provocado que únicamente estén abiertas al público las farmacias y los supermercados. Es decir, nadie puede desplazarse. Ni puso hacerlo la expedición de un equipo como la AS Roma para disputar en Sevilla la ida de los octavos de la Europa League ni pueden hacerlo los futbolistas ni nadie a modo particular.

Así las cosas, Luis Alberto Romero, excanterano del Sevilla FC y actualmente jugador de la SS Lazio, ha publicado un post en su cuenta de Instagram para anunciar que está prácticamente atrapado en Roma y para pedir, de manera encarecida, que se sigan las recomendaciones de la autoridades para evitar que la pandemia se siga propagando.

"En unos días, mi hijo Lucas cumplirá dos años y no podré celebrarlo con él porque está en Sevilla y yo estoy en Roma. No podéis imaginar lo que daría por estar allí con él y el resto de mi familia. Sin embargo, debido a la situación que tenemos en Italia, no puedo viajar... Apenas puedo salir de la casa para comprar lo estrictamente necesario. Es MUY importante seguir las recomendaciones de las autoridades hasta que la situación esté completamente bajo control, por eso le digo: #stateacasa".

"Creo que el fútbol tiene que pasar a un segundo plano ahora. No es suficiente jugar a puerta cerrada, esto no es suficiente para los futbolistas y para aquellos que trabajan en el mundo del fútbol o en la organización de un partido. Nuestra salud también es importante y creo que todas las competiciones deben detenerse durante el tiempo que sea necesario. Si yo, como tantos otros jugadores, estoy haciendo el esfuerzo de no ver a nuestras familias, no creo que sea mucho pedir que se pospongan todas las competiciones hasta que las autoridades sanitarias lo consideren apropiado".

"Finalmente, me gustaría agradecer a todos los médicos, enfermeras y personal médico que trabajan duro día y noche. ¡Vosotros sois los verdaderos MVP! ".