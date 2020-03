Gudelj: coronavirus, rebaja salarial, Monchi, el interés del Betis...

Vive, como todos, confinado en su domicilio. En él pasa las horas, entrenando mañana y tarde, y descansando (viendo películas, sobre todo, y jugando a la Play Station). Ha ganado protagonismo en el Sevilla F.C. antes de un inoportuno parón que llegó en un buen moento para el equipo y para él. No le importa jugar pegado a la defensa, más cerca del área o combinando ambas demarcaciones, como le pide Lopetegui. Lo que quiere es jugar partidos, ganarlos y tener protagonismo. Llegó a manifestar, incluso, que le gustaría llegar a ser capitán del Sevilla.

Vegano desde hace cuatro años, Nemanja Gudelj, en un casi perfecto castellano, ha atendido a los compañeros de Radio Marca Sevilla y ha repasado la actualidad: el coronavirus (cómo se vive en su páis, Serbia), una posible rebaja salarial (como se está planteando el Barça), el papel de Monchi en los momentos difíciles y, entre otras cuestiones, el interés del Betis en él antes de firmar por el Sporting de Lisboa.

- ¿Cómo está viviendo el confinamiento?

Lo voy siguiendo poco a poco. No quiero estar siempre escuchando. En Serbia está siendo un poco caótico, aún no han dicho que hay que estar en casa como en España, pero va en esa dirección, y creo que todos los países deben seguir el mismo camino que España.

- ¿Sigues también las noticias en tu país?

Todavía no han llegado estas medidas ni a Serbia ni a Holanda. Ahora están hablando en las noticias de que van a hacer lo mismo que aquí, que creo que es la forma más rápida de solucionarlo, como se está llevando a cabo también en Italia.

- Has vivido en China y sabes cómo ha evolucionado el virus allí.

Hablo con Fabio Cannanvaro, mi entrenador en el Guangzhou ET, y aún siguen en casa, pero ya van haciendo partidos y la gente va saliendo. En Wuhan, donde empezó todo, va más despacito. Pero va mejor y me comentan algunos compañeros que China está ayudando a Serbia y a otros países europeos. Ello lo han pasado ya y saben cuál es la mejor forma de solucionarlo.

- ¿Haciendo ejercicios en casa?

Es un tiempo difícil no sólo para todos los deportistas, también para toda la gente. Tengo un jardín en casa para poder entrenar. En la primera semana pude comprar algunas máquinas para hacer lo ejercicios que no podía practicar. Con la familia, a la que también le gusta entrenar, estamos tratando de pasarlo lo mejor posible.

- ¿Te parece bien que se pueda jugar hasta julio?

Lo primero es la salud y lo demás me da igual. Yo soy optimista, lo más importante es que la salud de toda la gente se garantice y después ya podremos hacer lo que más nos gusta, jugar y ganar partidos delante de toda la gente, aunque sea en julio.



- ¿Qué piensas de las posibles rebajas salariales?

El Sevilla aún no nos ha dicho nada y me resulta raro ahora hablar de eso. Si el Sevilla y los clubes ganan menos porque ingresan menos diinero de las televisiones, es normal que busquen soluciones para perder menos a nivel económico. Por eso a mí lo que me gusta es que se solucione y que se pueda jugar la buena parte que aún queda de temporada.

- Se cortó al temporada cuando salía el Sevilla de una mala racha.

En esos partidos hemos enseñado que sabemos ser un equipo muy juntito, muy unido, y hemos demostrado el equipo que somos. Lo importante no era jugar bien. Ante el Getafe ya jugamos así, como un equipo. Todo el mundo decía que era un partido difícil y que teníamos muy pocas opciones de ganar. Pero ahí nos unimos y ganamos 3-0. Desde ahí, nos unimos y ganamos partidos difíciles como ante Osasuna. Estábamos en una fase buena y es una pena. Nos tenemos que preparar ahora para que cuando vuelva la competición estemos todos bien.

-Dificultades para ganar en el Sánchez-Pizjuán.

En casa es verdad que hemos tenido más dificultades de las esperadas. Pero es una Liga muy complicada. Celta empató al Madrid en el Bernabéu. Todos los partidos tienes que entrar cien por cien porque en esta Liga todos los equipos son muy buenos y si vas un noventa por ciento te puede ganar a cualquiera. A nosotros nos encanta jugar en casa porque la afición sabe que ellos son un jugador más y trataremos de seguir unidos para dar el máximo.

- Profundo respeto a Monchi.

Monchi nos ha ayudado muchísimo. Él está con nosotros en los momentos buenos, pero también en los difíciles. Yo ya le tenía respeto antes de venir, pero ahora que lo conozco bien desde que llegué al Sevilla, le respeto aún más.

- Jugar muchos partidos en poco tiempo.

Si un futbolista se alimenta bien y descansa bien, en unas 48 horas un futbolista puede estar recuperado. Además, tenemos una plantilla muy fuerte y si preguntas a otros compañeros míos seguro que te van a contestar que ellos no tienen ningún problema.

- Aplicación del Sevilla F.C. con seguimiento exhaustivo.

Tenemos una aplicación que nos hemos bajado desde que estamos en cuarentena y los chicos que no tenían máquinas el Sevilla se las ha instalado. Entrenamos todos los días, nos pesamos todas las mañanas, nos alimentamos bien con nuestro nutricionista. Una minipretemporada igual nos vendría bien para el equipo, pero nosotros vamos a salir preparados, entrenados y bien fuertes.

- En otros deportes, como el tenis o el baloncesto, se juega con poco tiempo de recuperación.

El tenis y el basquet no los veo yo igual que el fútbol. El tenis son cuatro o cinco horas jugando, pero no hacen los kilómetros que recorremos nosotros. Pero da igual, debemos estar preparados en pocas horas para jugar otro partido.

- Jugar el derbi u otros partidos sin público.

No lo veo bien. Queremos jugar con público porque para eso practicamos este deporte. De todas formas, si los dirigentes dan esa orden tenemos que estar preparado para eso.

- Ha jugado en muchas demarcaciones esta temporada.

Yo siempre he dicho que el puesto de pivote, el 6 delante de la defensa, es la posición en la que llevo jugando muchos años. En el Az Alkmaar, en Holanda, jugué más adelantado, como un 8, box to box, con llegada y jugando atrás. Después en el Ajax más pegado a la defensa. Yo lo que quiero es jugar. Ahora estaba jugando más partidos y yo estaba feliz. El entrenador lo que quiere es que tenga libertad para meterme entre los centrales y saltar al medio campo cuando sea necesario. No es fácil, pero lo estoy tratando de hacer lo mejor posible.

- Qué hace para pasar el tiempo.

Por la mañana desayuno con la familia y hago ejercicios de stretching (estiramientos). Después veo una película o una serie, normalmente películas, me gusta el cine. Por la tarde, realizo el entrenamiento que nos manda el Sevilla. Después me ducho, ceno y sobre las ocho o nueve juego a la Play Station con amigos y compañeros.

- Encantado en Sevilla.

He estado en muchos sitios buenos, Amsterdam, Lisboa... pero en Sevilla la gente es muy amable y estoy muy feliz aquí. Ya veo que no soy el único. Los jugadores que vienen aquí lo recuerdan para toda la vida por la ciudad, por el club y por la gente.

- Interés del Betis antes de firmar por el Sporting de Lisboa.

El representante me dijo algo del Real Betis. Estuve esperando hasta que me llegó con una lsita con propuestas oficiales. Y me comentó que estaba el Sporting, el Galatasaray, un club de Inglaterra y el Betis en las propuestas finales no oí nada de mi representante. Pero sí oí cuando estaba en China, antes de llegar al Sporting, que se estaba vinculando mi nombre con el del Betis, es verdad.