Vaclik: "Quiero seguir en el Sevilla F.C."

El portero del Sevilla F.C. Tomas Vaclik pasa estas semanas de confinamiento como puede, al igual que el resto de ciudadanos. En casa, intenta mantenerse en forma, aunque echa mucho de menos el balón y los ejercicios propios de la portería.

Pese a ello, se muestra optimista y asegura estar disfrutando del tiempo en familia, reconociendo que lo mejor que le ha podido pasar ahora es poder ver crecer a su hija pequeña, de sólo dos meses; una suerte que no tuvo con la mayor, de cinco años: "Es algo único, viajamos demasiado durante la temporada".

Su futuro, el de la portería del Sevilla o la vuelta a la competición son algunas de las cuestiones que analiza durante su conversación con ESTADIO Deportivo, aunque el arquero del Sevilla F.C. lo tiene claro: "No se puede jugar al fútbol cuando el mundo tiene una batalla sobre la vida".

- ¿Cómo lleva estos días de confinamiento? ¿Qué hace para pasar el tiempo?

- Lo llevo bien. Estoy con mi familia, trabajando en casa y disfrutando del tiempo con la familia. Esperando las nuevas noticias, si se puede empezar a jugar o no. Es un poco monótono, pues todos los días es lo mismo. Pero lo llevo bien.

- Compruebo que ya maneja un castellano muy digno.

- Sí, mucho. ¿Está bien, no? (bromea). Ahora estoy teniendo tiempo para practicarlo y estudiarlo. Tengo también que estudiar con mi niña, que tiene las clases online con su escuela, y lo trabajo con ella.

- ¿Cómo son esos entrenamientos en casa?

- En casa yo intento trabajar todo lo que puedo. Tengo un TRX (es un sistema de entrenamiento basado en la realización de ejercicios en suspensión, donde en las actividades que desempeña el deportista, las manos o los pies se encuentran sostenidos en un punto de anclaje mientras que la otra parte del cuerpo está apoyada en el suelo), las gomas, cinta para correr€ Tengo unas pocas de cosas; las pesas también. Hago lo que puedo.

- Imagino que el trabajo específico de portero, más allá de lo puramente físico, será más complicado de llevar a cabo.

- Sí, es imposible. Pero es algo que no se puede cambiar. Yo puedo tirar el balón contra la pared y coger el rebote; es lo máximo que puedo hacer. Un poco de caída en el jardín, también... Pero es totalmente diferente a como se trabaja en la ciudad deportiva, la velocidad, la intensidad€

- ¿Y mantener el peso, habiendo cambiado tanto la rutina de trabajo, cuesta?

- Creo que eso no es lo más complicado. Por supuesto que no es lo mismo que cuando entrenamos con normalidad, porque la intensidad del entrenamiento es muy diferente. Pero no es muy difícil; sólo hay que mirar un poco más la comida, pero comer normal. Creo que no es muy diferente a como lo hacemos habitualmente.

- ¿Está en contacto con familiares y amigos en su país? ¿Cómo es la situación en la República Checa en estos momentos? ¿Cómo ha afectado allí la pandemia del coronavirus?

- Sí, estoy en contacto con ellos. Allí, en mi país, están más o menos como aquí. También tienen una cuarentena, pero las medias no son tan estrictas como las que tenemos en España. Ellos sí pueden salir para dar un paseo por el parque, por ejemplo. Ellos pueden salir de casa; así que es otro tipo de cuarentena.

- ¿Cómo ocupa tanto tiempo libre? Es de los que le gusta leer, jugar a la PlayStation€

- Sí, ahora hay mucho tiempo. La gente lo pasa en redes sociales, la PlayStation; puedes disfrutar de los partidos históricos del Sevilla FC en la televisión del club€ Pero para mí es muy difícil jugar a la PlayStation, tengo dos hijas. La pequeña tiene dos meses y la otra cinco años. Imagínate€ Sólo quiero descansar cuando tengo tiempo libre (ríe). Disfruto mucho este tiempo con mi familia, pues puedo ver cómo la pequeña crece. Con la mayor, en cambio, no tuve esa posibilidad. Se juegan muchos partidos durante la temporada, con muchos viajes, y ahora tengo tiempo de ver todas las cosas nuevas y la evolución de ella.

- Quizá esa -pasar más tiempo y de mayor calidad con sus hijas- es la única parte positiva de la situación que vivimos.

- Sí, yo creo que es algo único. Jamás podremos volver a pasar tanto tiempo con la familia durante la temporada. No es posible pasar tanto tiempo como en estas semanas.

- ¿Qué es lo primero que le gustaría hacer cuando volvamos a contar con la habitual libertad de siempre?

- No sé. Yo sólo espero que sea muy pronto, pero no sé. Todo depende de las noticias y de los gobernantes... Mejor pensar en el presente.

- Entiendo que está en contacto directo con el club. ¿Le comentan algo al respecto desde el Sevilla FC? Ya se habla de un protocolo de LaLiga para volver a los entrenamientos.

- Todos estamos a la espera de las noticias que llegan y de un nuevo mensaje. Pero no tenemos idea de cuándo se podrá volver a los entrenamiento ni si podremos seguir jugando.

- Un parón como el actual siempre es inoportuno, pero al Sevilla FC le llegó en una semana muy importante; después de sumar un valioso punto en el Wanda y justo antes de recibir a la Roma, en Europa League, y al Betis, en LaLiga.

- Sí, ahora jugaríamos contra el Barça, también. El parón llegó en una semana muy importante: con los dos partidos de la Europa League, el derbi ante el Betis... Pero es como es. Es una situación mundial y esta decisión (de parar las competiciones), creo, ha sido buena. Se para todo y no se puede jugar al fútbol cuando el mundo tiene una batalla sobre la vida. El fútbol no es lo más importante. La salud de la gente, del mundo, es más importante que el fútbol. Después podremos volver a jugar.

- ¿Usted es de los que está convencido de que se reanudarán las competiciones o, en cambio, es de los que lo ve complicado?

- Es muy difícil volver, pero no lo sé. Si jugamos sólo LaLiga, tenemos once partidos por delante. Si jugamos la Europa League también, el mínimo serían 13 partidos. Para poder jugar ese número de partidos necesitas tener tiempo. Todo dependerá de cómo evolucione la situación. Es muy difícil aventurarse a decir sí o no ahora mismo.

- Centrándonos en el futuro. Quizá ahora no es el momento más apropiado, pero a Tomas Vaclik le resta sólo un año más de contrato con el Sevilla FC. ¿Cuáles son sus planes? ¿Le gustaría renovar o prefiere probar una nueva experiencia?

- Yo espero poder seguir en Sevilla. No sé, es un tiempo muy complicado para todos ahora mismo y tengo un año más€ Pero estoy muy feliz aquí; es verdad, y quiero seguir. A ver qué pasa.

- Quien parece que no seguirá la próxima temporada es su compañero Bono, cedido por un año por el Girona. ¿Cómo es su relación con él más allá de la competencia deportiva?

- Yo creo que con Bono tengo una buena relación desde el primer día. Cuando trabajamos juntos, cuando se juega y cuando entrenamos. Cuando compartimos tiempo, yo creo que tenemos una buena relación. Podemos hablar en inglés, también. En mi opinión, tenemos muy buena relación.

- Ha habido ciertas dudas sobre su figura, especialmente tras su actuación en Europa League ante el Cluj. ¿Qué opinión le merece como portero?

- Yo creo que Bono es muy buen portero. Yo pude verlo el año pasado en el Girona y jugó muy buenos partidos. En mi cabeza tengo un muy buen partido suyo ante el Valencia, cuando lo paró todo. Si tú me dices Bono, yo tengo en mi cabeza ese partido. Hizo un paradón en la línea. ¿La eliminatoria contra el Cluj? Bueno, se pasó de ronda, no fue gol; quedamos 0-0 y ahora sólo hay que pensar en la Roma.

- ¿Cómo define Tomas Vaclik su temporada?

- Es difícil. Yo creo que mi temporada es buena, no está siendo mala. No estoy haciendo muchas paradas, como sí las hacía el año pasado, pero he encajado menos goles. Yo no sé si ésta es mejor o peor que mi temporada pasada, pero creo que no es mala.

- ¿Será que el Sevilla FC de Julen Lopetegui es un bloque más compacto? ¿Hay mejor equipo?

- También es difícil comparar a este equipo con el del año pasado, en el que marcamos muchos goles. Este año encajamos menos. Se puede ver desde muchos ángulos, pero creo que tenemos muy buen equipo, con mucha calidad y muy buena actitud. Todos los jugadores hacen un trabajo muy bueno, yo puedo verlo en cada entrenamiento. Es verdad que tenemos más puntos en este momento que el año pasado, siempre va a depender todo de cómo se mire.

- Pero el Sevilla está actualmente tercero en la tabla. Si LaLiga no se reanuda, debería estar en Champions el próximo curso.

- Sí, es verdad. Somos terceros y estamos en los octavos de final de la Europa League, donde nos vamos a enfrentar a la Roma. Creo que tenemos una buena temporada hasta el momento. Si se retoma, hay que seguir en esta línea y probar a conseguir nuestros objetivos.

- De retomarse la competición, ahora comenzaría una 'miniliga' de once jornadas en las que todos los equipos partirían prácticamente desde cero.

¿Hay pie para soñar con LaLiga?

- Todos los equipos empezaríamos en las mismas condiciones, eso es cierto. No tienes buena racha ni mala, se va a limpiar a todo. ¿Ganar LaLiga? Es muy complicado. Yo sólo tengo un deseo: y es que, cuando se vuelva, que se juegue con la afición. Sin afición es totalmente diferente, no tiene sentido. Es sólo mi opinión. Si vamos a jugar, que sea con nuestra afición también.

- Para ir acabando. En España está contento, ¿no?

- Sí, contentísimo en España y en Sevilla. Mi familia es muy feliz aquí, y mi niña en la escuela. Puede hablar tres idiomas, ahora. Mi mujer también es muy feliz aquí. Y yo, tanto en el club como con la ciudad estoy muy contento.

- ¿Qué es lo que más le gusta de Sevilla? ¿Cuáles son sus lugares preferidos?

- Nos gusta Sevilla mucho. ¿Sinceramente? Me gusta todo. Por supuesto, el fútbol, el club, la afición, LaLiga... Es una competición muy competitiva. Sevilla es una ciudad muy bonita; el clima es muy bueno, siempre con sol€ La gente es muy amable...

- ¿Y la comida? Le he escuchado en alguna ocasión hablar muy bien de la gastronomía española. ¿Le gusta?

- (Ríe a carcajadas) Sí, sí, me gusta mucho. Me gusta el jamón ibérico, las gambas, la paella...

- Veo entonces que se ha aclimatado bien a las costumbres de Andalucía.

- Sí, mucho (ríe).



EL DATO:

Deja su puerta a cero en uno de cada tres duelos

Los números de Tomas Vaclik en el Sevilla son notables. En total, suma 79 partidos en esta temporada y media como jugador blanquirrojo contando partidos de LaLiga, de la Copa del Rey y de Europa League. En lo que respecta a Primera división, el checo ha defendido la portería nervionense en un total de 59 jornadas, de las que ha dejado la portería a cero en 18 de ellas; es decir en un 30,5 por ciento o, lo que es lo mismo, casi en uno de cada tres encuentros.

Este curso, Vaclik ha sido capaz de irse imbatido en 10 choques; los mismos que Unai Simón (Athletic) y Rui Silva (Granada), una menos que Jan Oblak (Atlético de Madrid) y dos por debajo de Thibaut Courtois, (Real Madrid), que suma 12.

Además, también se quedó a cero en una de sus dos citas continentales, ante Qarabag, para un total de 11 veces imbatido en 30 partidos de este curso (en Copa encajó en los dos que jugó); es decir, se ha marchado sin encajar un solo balón de su portería el 36% de sus citas esta 19/20.