Diego Carlos, una exigencia de Klopp al Liverpool

Con permiso de Lucas Ocampos, máximo goleador del equipo con 12 tantos y el jugador más en forma de LaLiga hasta el parón impuesto por el coronavirus, el central Diego Carlos Santos Silva es el mejor fichaje del Sevilla FC este curso. Su rendimiento ha sido altísimo desde el inicio de la temporada; pero, además, demuestra tener una gran regularidad al ser incluidos por diversos portales estadísticos especializados, como WhoScored o ProFootball DB, en el mejor once de lo que va de temporada. Y eso, obviamente, es un poderoso reclamo para los gigantes del fútbol europeo.

Tanto es así, que su valoración de mercado ha pasado de los 15 millones de euros a principios de temporada a los 40 millones en la última tasación realizada al término del mercado invernal de fichajes por el portal Transfermarkt. Es más, la del zaguero brasileño y el extremo argentino (con idénticos parámetros) son las dos mayores subidas de esta última actualización en LaLiga; una meteórica progresión que ya en su día fue explicada por uno de los responsables del portal, quien destacó los excelentes números de ambos y la alta probabilidad de cambiar de aires el próximo verano, refiriéndose incluso a ese fuerte interés del vigente campeón de Europa.

"El defensa ve triplicado con creces su valor de mercado desde su fichaje en 2019 y sus buenas actuaciones han despertado el interés del Liverpool, entre otros. Se prevé que el brasileño sea el próximo gran traspaso del club este verano, algo que también es posible con Ocampos", expuso hace algunas semanas Tobias Blaseio, Área Mánager de Transfermarkt, para justificar la altísima revalorización de Diego Carlos.

Este lunes, el diario británico Express insiste en que Jürgen Klopp ha señalado al jugador del Sevilla FC como prioridad absoluta para la próxima temporada, aunque señala que no será fácil conseguirlo; ya que menciona a Real Madrid y Atlético como competidores de postín y sitúa en unos 70 millones de euros la cifra de partida en una negociación de traspaso con los nervionenses. Claro que ésta no es una cifra disuasoria para un club con la capacidad financiera del Liverpool, que ya pagó 85 kilos por el también central Virgil Van Dijk, más de 60 por el portero Allisson o el centrocampista Naby Keita y 45 por Fabinho, por poner sólo un puñado de ejemplos recientes.

Diego Carlos, de 27 años y con contrato en el Sánchez-Pizjuán hasta junio de 2024, tampoco está por la labor de irse por las malas del Sevilla y sólo aceptaría dar un nuevo salto en su carrera si es de manera consensuada con el club, tal y como dijo en una entrevista reciente a Muchodeporte, en la que puso todo en manos de su agente y aseguró que no se distrae "con especulaciones". "Venir a Sevilla ya ha sido un gran salto. Si alguna vez me voy de Sevilla, sería ir a un club mucho más grande, porque el Sevilla ya es genial; pero de momento estoy muy feliz aquí. Me gusta mucho el club y la ciudad, que es maravillosa", señaló el fornido defensor.

Vinculan a Awaziem desde Portugal

En este sentido, desde Portugal apuntan a un posible sustituto, o compañero, de Diego Carlos en el Sevilla 20/21. Se trata de Chidozie Awaziem, joven central nigeriano que esta campaña está militando en el CD Leganés, en calidad de cedido por un Oporto que no cuenta en principio con él. Según el diario portugués Récord, desde Nervión han mostrado recientemente un fuerte interés en hacerse con los servicios del zaguero de 23 años, quien siempre según la citada fuente es petición expresa de Julen Lopetegui. Awaziem acaba contrato con el Oporto en 2021 y el punto de partida de una posible negociación estaría en unos 8 millones, siempre según la citada fuente.