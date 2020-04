La opción de compra del Leganés sobre Juan Soriano

Monchi, confinado como el resto de españoles mientras que dure el Estado de Alarma, le da vueltas a la planificación del Sevilla FC 20/21. Una ardua labor en la que la gestión de la portería es uno de los puntos más candentes, pues, literalmente, todo está prácticamente en el aire.

Bono no seguirá, o al menos no hay intención en Nervión de ejercer la opción de cuatro millones de la que se dispone sobre él; Vaclik afrontará su último año de contrato sin, por ahora, noticias de una próxima renovación; se rastrea el mercado en busca de posibles refuerzos (Aitor Fernández, Rajkovic...) y una vez que finalice la temporada volverán, casi seguro, Sergio Rico y Juan Soriano, quienes se unirán a otro canterano como Javi Díaz, quien hace no mucho renovó con el Sevilla FC pese a no haberse estrenado en partido oficial esta temporada. Es decir, un 'overbooking' en la portería sevillista al que Monchi piensa ya en darle salida.

De ahí que no sea de extrañar que el director deportivo blanquirrojo esté abierto a la venta de un Juan Soriano que el pasado verano se marchó al CD Leganés en préstamo con opción de compra. Un derecho que, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, es a cambio de tres millones de euros.

Durante su cesión, el joven arquero de Benacazón, de 22 años, ha ganado experiencia en la elite, sumando hasta la fecha 14 partidos defendiendo la portería pepinera. Algo que, en parte, ha sido posible debido a unos problemas hepáticos sufridos por su compañero bajo palos, el 'Pichu' Cuéllar.

La suma de minutos, sin embargo, no ha ido de la mano de una revalorización, bajando su cotización actualmente hasta los 1,6 millones de euros; prácticamente la mitad del valor de la opción de compra de la que dispone el 'Lega'.

Eso, sumado a su irregularidad bajo palos, el hecho de que haya protagonizado alguna cantada sonada y la situación del conjunto pepinero en la tabla, pues está en puestos de descenso, hace dudar hoy día al Leganés de acabar haciendo efectiva la opción de la que disponen. Algo que, por otro lado, no coge por sorpresa al Sevilla FC, ni a Monchi, abierto a su salida. De acabar volviendo, como todo indica, difícilmente tendrá sitio en la portería sevillista.