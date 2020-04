"El jugador que da más equilibrio al equipo es Fernando"

El ex futbolista del Sevilla FC, Enzo Maresca, habló desde su confinamiento en la ciudad de Marbella donde recordó su pasado como jugador del cuadro hispalense y además de ello, valoró la temporada que estaban haciendo el equipo dirigido por Julen Lopetegui. "Se está haciendo buen trabajo", indicó

"Estoy en un momento que más que para atrás miro hacia adelante. La vida va muy rápido y estamos parados un poco ahora. Me estoy preparando para lo que son las siguientes experiencias, pero en momentos así es inevitable mirar atrás y en la época del Sevilla tengo que dar las gracias porque fui muy afortunado", comentó el mítico futbolista italiano que recuerda en estos días su paso por el Sevilla en una entrevista concedida a 'Solo el Sevilla' de SFC Radio.

En los años que estuvo Maresca en la capital andaluza, la entidad de Nervión vivió una época dorada. 'Il Capo' con el tiempo, da más valor aún a todo lo bueno que les vino en forma de títulos. "Al llegar al Sevilla, con 25 años, las ganas de hacer algo importante las tenía. En equipos grandes tienes más probabilidad de conseguir más éxitos y mi de experiencia en Sevilla debo decir que aquella plantilla tuvo mucho mérito, haciendo entender a todos los que llegaron después que era posible ganar títulos", resaltó.

El que fuera uno de los protagonistas de aquella mágica noche en Eindhoven hizo hincapié en que el Sevilla debe estar preparado para dar un paso más pero sin olvidar de donde vienen. "La historia de los últimos 15 años dice que después de haber ganado cinco Europa League lo que te queda es la Champions si quieres subir un escalón, pero en el mismo tiempo es importante no olvidarse de lo que has sido antes de ese período. Hay que atender a ese equilibrio de volver atrás". Y sobre la posibilidad de alzarse con el campeonato de liga, dijo lo siguiente: "No es fácil y creciendo como entidad igual se puede intentar lograr. Nosotros estuvimos cerca, el margen de error tiene que ser muy pequeño".

Maresca, valoró a su vez, la temporada que estaba llevando a cabo el Sevilla FC entrenado por Julen Lopetegui antes de que se produjera el parón y resaltó algunos de los nuevos fichajes, en especial, el del brasileño Fernando. "El jugador que da más equilibrio al equipo es Fernando. Sin balón equilibra mucho y en el ataque ofensivo construye mucho desde atrás. T ambién me quedo con Ocampos y Reguilón, esos tres me han llamado más la atención. Sobre la temporada considero que se está haciendo buen trabajo. Como he dicho, no es fácil, pero el equipo está compitiendo bien en la Liga y en Europa. Hay partidos donde las cosas salen mejor y en otros peor, pero es algo que le pasa a todos los equipos".

El ex sevillista, actual ayudante de Manuel Pellegrini en el West Ham y que ha estado colaborando con diferentes equipos como el Sevilla, está centrado en encontrar su momento como primer entrenador y destacó que actualmente todos los entrenadores se adaptan a cualquier banquillo. "Tenemos entrenadores que con maneras diferentes de ver el fútbol encajan en todos los países. Estamos en un momento donde ya no hay países donde se juega a un fútbol único, sino que ya en todos los países se juega a estilos diferentes y en poco tiempo he tenido la oportunidad de vivir experiencia en tres lugares".

El italiano también trató la posible vuelta al fútbol. Algo, que no se plantea por el momento. "Es una de las preguntas que se suele hacer más a menudo. Creo que lo primordial es encontrar la solución al virus, no hay cosa más importante que esa. Si el estadio del Sevilla tiene más de 40.000 y está muriendo mucha gente€no me planteo la vuelta del fútbol. A partir de ahí creo que ya se encontrará la manera de volver a jugar, siendo lo bueno que todos los países empezarían desde la misma situación ".

Por último, no quiso olvidarse de la que fue su afición y les mandó un saludo. "El cariño de la afición me lo llevo dentro, siempre agradezco porque siempre me he encontrado bien. Lo que yo viví en Sevilla y lo que sigo viviendo cada vez que voy es tremendo y siempre es de agradecer", finalizó.