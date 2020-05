Emery explica por qué le dio tan pocos minutos a Aspas en el Sevilla

A Unai Emery se le achacaron muchas cosas como entrenador del Sevilla FC, pero en su caso, tras levantar tres trofeos de la Europa League, quedó bastante claro que el fin justifica los medios.

Que si el juego del equipo no era vistoso, que si no tenía feeling con la grada, que si no ganaba fuera de casa nunca, que si no le daba a LaLiga la importancia que merecía, que si castigaba injustamente a Iago Aspas o Ciro Immobile... De lo del delantero gallego, que conectaba bien con la afición blanquirroja y que había llegado desde el Liverpool FC, se quejaba hasta el propio jugador, que protagonizó algunas escenas de enfado ya míticas cuando veía cómo el vasco gastaba los tres cambios y le volvía a dejar sin jugar.

Apas, claro, se hartó, y decidió regresar a casa, a un RC Celta en el que no ha dejado de brillar. Y ahora, tras varios años y en una charla de Youtube con el gallego y también exsevillista Diego Martínez, ha explicado Emery el porqué de su ostracismo en Nervión. "Aspas es espectacular como persona y como futbolista. Lo están disfrutando en el Celta a un nivel muy alto. Había estado un año sin jugar en el Liverpool y ya en pretemporada tuve una conversación con él para decirle que veía que le costaba un poquito coger el ritmo de competición. Él me lo reconoció y luego hizo un gran trabajo", comenzó diciendo el de Hondarribia.

Iba a ser el recambio de Bacca

"Teníamos a Gameiro y a Bacca -profundizó seguidamente- y acabamos jugando casi siempre con un 4-2-3-1, porque también teníamos a otros jugadores como Éver Banega o Denis Suárez para ese sistema. No había la certeza, pero sí una posibilidad alta de que Bacca se fuera en aquel mercado de verano. Al final se quedó y Aspas hizo más competitivo al equipo, pero le perjudicó a él, que tuvo menos minutos". Y el colombiano no sólo se quedó, sino que no dejó de ver portería y, cuando le reemplazaba Gameiro durante un partido, el francés hacía lo mismo. Jugando con un solo punta, pues, el tercer, Aspas, lo tuvo harto complicado, aunque se ve que el de Moaña iba a ser el segundo, según las palabras de Emery.

"Me dio pena no darle más opciones"

Ya lo decía en su momento, cuando era cuestionado por Aspas, que no tenía nada en contra del gallego, algo que ahora reitera. Es más, lo apreciaba: "Ahí (como enganche) también tenía a otros futbolistas. Tuvo pocos partidos y minutos, pero con un rendimiento muy bueno. Sólo puedo hablar cosas maravillosas de él. Jugaba menos y me dio pena no darle más opciones, porque ha demostrado con creces que remontó aquello y sigue jugando a un gran nivel y aporta mucho en el vestuario y fuera de él. Hacía vestuario, siempre estaba hablando de fútbol y fomentaba que la gente lo siguiera. Lo merecía, es un chaval encantador".