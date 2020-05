El "sueño" de Lucumí, seguido por el Sevilla, es jugar la Champions

Con sólo tres centrales en la plantilla -Diego Carlos, Koundé y Sergi Gómez- Monchi tendrá que reforzar sí o sí el eje de la defensa de cara al curso venidero. Y uno de los nombres que está sobre su mesa, como adelantó ESTADIO, es el de John Lucumí, joven y versátil defensor colombiano, de 21 años, al que la dirección deportiva nervionense lleva tiempo siguiendo.

Tras dos campañas en el Genk belga, con el que esta campaña ha podido cumplir el "sueño" de disputar la Champions, el internacional cafetero se siente preparado para dar el salto. Y aunque ya ha habido alguna conversación con el Sevilla FC, prefiere no 'mojarse' aún al respecto.

"Estoy muy contento, he tenido una muy buena temporada, con mucha continuidad y eso me ha dado mucho para mi crecimiento personal y futbolístico. Han sido dos años muy buenos, estoy muy contento e intento mejorar día a día y espero seguir así", ha asegurado en Gol Caracol, donde no escondió sus ganas por seguir progresando en el fútbol europeo: "Las mejores ligas, Inglaterra, España o Alemania, creo que todos queremos llegar a esas ligas. Toca seguir trabajando para que se dé, para seguir teniendo minutos y seguir en la selección para que todo se dé de la mejor manera".

Mientras tanto, Lucumí, como todos intenta llevar de la mejor forma posible la actual situación: "Es duro, difícil, uno está acostumbrado a llevar una rutina, a cada ocho días estar jugando. Intento buscar cosas para que todo sea más ameno y que pase rápido".