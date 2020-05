Lucumí, con "ganas de jugar en una liga mucho más importante"

La defensa se erige en una de las posiciones que experimentará una mayor remodelación el próximo verano, ya que se retocarán tanto los laterales, hasta con tres posibles refuerzos, y el centro de la zaga, independientemente de si traspasa o no a Diego Carlos. Podrían ser menos efectivos en el caso de que se reclute a un zaguero polivalente que pueda ejercer tanto en el eje como en el carril zurdo de lateral, caso, por ejemplo, del colombiano Jhon Janer Lucumí, que se encuentra en la lista de Monchi para potenciar esta demarcación. Su nombre está sobre la mesa de Nervión tras un ofrecimiento y, como ya adelantó este diario, ya se han producido algunos movimientos, eso sí, aún en fase embrionaria.

Internacional colombiano, está destacando en la Jupiler League belga en las filas del Genk, que no parece demasiado abierto a dejarle salir este verano o, al menos, no sin pedir un precio alto por él. A sus 21 años, la web especializada Transfermarkt lo tasa en 7,20 millones -El Genk lo fichó por 2,5 kilos- y el jugador no esconde su deseo de dar el salto a una competición más potente, señalando, entre otras, a la española.

En este sentido, reconoce que se encuentra a la expectativa. "Ahora mismo no tengo conocimiento de ninguna oferta en concreto, estoy aquí, en el Genk, esperando a ver qué pasa con mi futuro. Siempre están las ganas de poder ir a otro club, de jugar en otra liga mucho más importante", señaló Lucumí en declaraciones cedidas a ESTADIO Deportivo por el diario cafetero El País de Cali.

Además, el central, que reconoce que también es feliz en el Genk, tiene claras sus preferencias, con LaLiga a la cabeza por el idioma. "Me gustan las ligas más importantes, de España, Alemania, Italia o Inglaterra, todas son muy llamativas", explicó Lucumí, futbolista en el que tienen depositadas muchas esperanzas en Colombia, y que sueña con dar cuanto antes un paso al frente en su carrera.