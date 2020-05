Carrión: "Quiero aprender de los mejores, los que han llevado al éxito al Sevilla"

El Sevilla FC anunció el pasado sábado un cambio en su consejo de administración con la entrada de Fernando Carrión como nuevo consejero del club en lugar de su hermano, Rafael Carrión, que dejaba su cargo. Curiosamente, Fernando carrión vistió la camiseta del Sevilla FC y lo hizo con una gran actuación en un torneo alevín en Brunete. Un momento que le han recordado mucho desde su nombramiento como consejero nervionense.

"Hemos cambiado, 20 años dan para mucho, pero sigo intentando mantener los valores que me dieron siempre mis padres y he tratado de aprender de los mejores. Dejé el fútbol por las lesiones, por la rodilla. Tengo tres cirugías de ligamento cruzado y para ser sincero por aquel entonces tenía compañeros que me pasaban como cohetes, como Diego Capel o Víctor Díaz, pero Pablo Blanco siempre me ayudó mucho", recordaba el consejero en el programa 'El Transistor' de Onda Cero.

Sin embargo, será en su consejo de administración y no en los terrenos de juego donde Fernando Carrión podrá ayudar al Sevilla. "Yo había soñado con ser futbolista del Sevilla, pero la vida da muchas vueltas. Para mí es una ilusión volver al club de mis amores, por formar parte del organigrama de la directiva. Desde que me lo dijeron tengo una sonrisa de oreja a oreja. Tengo mucha ilusión", admitió.

No en vano, Carrión reconoció que está con muchas ganas de empezar: "Me apasiona enormemente. No he tenido aún la ocasión de acudir a ningún consejo, porque ha sido todo muy reciente. Me llega a una edad en la que soy todo oídos, esto me hará mejor persona y mejor profesional. Quiero aprender de los mejores, que son los que han llevado al éxito al Sevilla. Entre todos vamos a conseguir hacer un Sevilla cada vez más grande para su afición".

Por último, cuestionado sobre los jugadores del Sevilla, Carrión comentó que hay uno al que tiene especial ilusión por ver. "Jesús Navas es uno de nuestros estandartes y uno de los grandes activos de este club, es irreemplazable. Me une una amistad con él, volveré a verlo, a compartir vivencias, a estar cerquita suya y a compartir éxitos, que seguro que serán muchos", finalizó.