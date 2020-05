"¿El Sevilla? Hay dos equipos españoles interesados en Nahuel Bustos"

El nombre de Nahuel Bustos, joven delantero argentino de Talleres de Córdoba, ha saltado el escaparate en las últimas semanas tras brillar en el campeonato de su país y por el interés despertado en equipos europeos. Todo apunta a que su ansiado salto al Viejo Continente, para el que ya le ven listo, se producirá en el próximo mercado, porque se ha hecho un hueco en las agendas de clubes de las principales Ligas, entre ellas en la del Sevilla.

Ya informó días atrás ESTADIO, que en Nervión han recibido con agrado el ofrecimiento del punta, pues, como confirmó su entorno a este diario, "a Monchi le gusta Nahuel" y sigue de cerca sus evoluciones. No obstante, todavía no se ha producido ningún acercamiento oficial ni de los nervionenses ni de ninguno de los conjuntos españoles que se han detenido a estudiar esta posibilidad, casos de Valencia, Alavés o Real Sociedad. A finales de semana se llegó a decir en Argentina que el club che estaba cerca de firmarlo, pero de momento no ha habido ninguna oferta valencianista, "sólo un sondeo".

Para ahondar en todo esta información, ESTADIO ha contactado con el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, que ha arrojado algo de luz sobre la situación de su jugador franquicia, al que desean traspasar en la próxima ventana de transferencia para hacer caja ante necesidad imperiosa de vender para sanear su economía. Esta situación limita su magen para excigir por Nahuel Bustos, que, según fuentes cercanas al jugador, podría salir por unos nueve millones de euros, aunque su cláusula sea de 18.

En este sentido, Fassi, cuestionado por el Sevilla, reconoce que le consta el interés concretos de dos clubes de España, aunque insiste en que no ha habido ningún movimiento oficial, lo que sí ha existido en otras ligas europeas. "¿El Sevilla? Sé que hay dos equipos de España interesados en España, y uno en Italia, que ya tuvo contacto oficial club a club, que es lo que pedimos; con los españoles todavía no. Conozco el interés, pero en este momento de forma oficial sólo ha contactado oficialmente un club italiano y uno de Rusia", explica el mandatario de Talleres.

En declaraciones a ED, Fassi abunda en las 'novias' españolas y añade que también le ha llegado que gusta mucho en Portugal, si bien tampoco ha habido conversaciones entre clubes. "También hay un club portugués al que le interesa pero tampoco se ha dirigido a nosotros directamente. Nosotros tratamos de manejar todo esto de forma oficial", explicó el dirigente tallerista, que no esconde su intención de venderle y que se lo toma con calma.

"Estamos tranquilos, esperando acontecimientos. Sería extraordionario para el jugador poder jugar en Europa. Ahora mismo estamos analizando las distintas posibilidades, con tranquilidad, tratando de ver qué es lo mejor para el club y para el jugador", indicó a ED Fassi, consciente de que la situación les obliga a vender a su Nahuel Bustos, que ve con buenos ojos la opción de jugar en España y en un club como el Sevilla.