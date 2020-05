Jeni Morilla no continuará en el Sevilla

Finalizada de forma prematura la temporada en la Primera división femenina, el Sevilla FC ya piensa en la próxima campaña en la élite, en la que no contará en sus filas con Jeni Morilla, tras anunciarse ayer su adiós.

De este modo, la delantera coriana cierra su segundo ciclo en el conjunto blanqirrojo, cuyos colores ha vestido desde 2013, agradeciendo el club los servicios prestados durante todo este tiempo a dicha futbolista, que también ha querido despedirse a través de una emotiva carta.

"Hoy es un día triste para mí porque nuestros caminos se separan y la próxima temporada no vestiré la camiseta del Sevilla FC. Me voy con un sabor amargo, aunque entiendo que a veces es necesario cerrar una etapa para poder comenzar un nuevo camino. Dejo la que ha sido mi casa durante estos últimos siete años, en la cual he vivido momentos buenos, regulares y malos, en los que he aprendido y crecido muchísimo, tanto futbolística como personalmente. Ha sido para mí un orgullo defender esta camiseta y estos colores que he amado desde que tenía uso de razón", apuntó la ariete ribereña, que quiso agradecer el apoyo de la afición y del club en general "por todo el cariño y el trato recibido durante todos estos años".