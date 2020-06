Koundé, "muy afectado" por la muerte de Floyd y con el discurso de Trump, que "no ayuda"

La muerte en Estados Unidos de George Floyd, un ciudadano negro que murió asfixiado por la presión que ejercía un policía que le mantuvo más de ocho minutos inmovilizado, ha generado una ola de encendidas protestas en el país presidido por Donald Trump, cuyos discursos no hacen más que soliviantar aún más a la enfervorecida masa que clama contra el enésimo caso de racismo. A todo ello no es ajeno el jugador del Sevilla, Jules Koundé, quien asegurá estar "muy afectado" por este episodio y que cargó con dureza contra la postura tomada por el presidente norteamericano, "que no ayuda nada".

"Es un tema que... es una vergüenza, es una vergüenza ver que en nuestro mundo pasan cosas así. Es un problema muy gordo. No sólo en EE.UU., también en muchos otros países. El racismo es un problema en el que todos debemos meternos, porque se tratan de vidas humanas y todos tenemos que entenderlo y luchar contra eso, porque es una pena", ha denunciado el defensa nervionense en una entrevista concedida a Muchodeporte, donde mostró su indignación por un hecho que para nada es anecdótico.

"Esto está pasando todos los días y es importante denunciarlo y luchar contra ello. Tenemos que ser todos iguales y no es así. Creo que Trump es un peligro. Un presidente tiene que juntar a la gente y sus opiniones y comunicaciones no ayudan nada. Cuando hay gente que protesta, también hay algunos que aprovechan para saquear y formar lío. No hay excusas, eso no está bien, pero él tiene que entender que la gente está muy enfadada. Llevamos siglos así y estamos a un punto muy alto de indignación. El sistema no es igual para todo el mundo y hay que cambiarlo por justicia", ha añadido, muy crítico con el político republicano y con el mundo actual, en general.

"Son imágenes muy duras. Pero no sólo pasa allí. Ha habido un caso en Francia, el de Adama Traoré, que murió de la misma manera que George Floyd, asfixiado por un policía. Se protegen entre ellos, no explican lo que ha pasado y su hermana está luchando para que se sepa qué ha pasado. En Francia también hay manifestaciones. La gente se tiene que unir para luchar contra esto porque es una vergüenza", ha espetado Koundé.

A su juicio, hay que empezar a cambiar la sociedad desde ya, porque los pequeños ejemplos de racismo también hacen mucho daño a sus víctimas. "Personalmente no he sufrido temas de racismo. Sólo cuando estoy sobre el césped, pero son pequeñas palabras o gestos que a veces molestan mucho, te da impotencia y te afecta. Tengo amigos que tienen su historia sobre violencia y racismo. Tenemos que entender que es un problema de todos", insistía el zaguero del Sevilla FC, que sigue pendiente de su país por todos estos asuntos y por la pandemia de coronavirus, que por suerte no ha afectado a los familiares y amigos que tiene entre Burdeos y un pueblo a 40 kilómetros, además de en su París natal. "Ha sido muy difícil, pero ya estamos mejor, con ganas de volver a jugar", ha manifestado, antes de repasar cómo llega su equipo al derbi contra el Betis.