Reguilón habla sobre su futuro en el Sevilla y desvela una divertida anécdota

El Sevilla FC tiene entre sus máximas prioridades, de cara a reforzarse para la próxima temporada, reforzar los dos laterales. En la derecha busca competencia para Jesús Navas y, en la izquierda, contempla la posible salida de Sergio Escudero, a la que se une el final de la cesión por parte del Real Madrid de Sergio Reguilón. El carrilero madrileño ha sido preguntado por un futuro que prefiere mantener en un segundo plano, pero se siente valorado en Nervión y feliz en un vestuario en el que se divierte mucho.

"Ahora mismo, hablar de dónde voy a jugar la próxima temporada sería un grave error. Tengo que estar concentrado exclusivamente en los 11 partidos que quedan y ya se verá qué sucede conmigo. Si me centro ahora en el futuro no sería bueno, ni para mí ni para los objetivos del equipo", ha manifestado Reguilón en una entrevista en Canal Sur TV, donde ha insistido en que ni tiene ni prefiere tener noticias concretas: "No sé qué va a pasar, de verdad. Sólo sé que acaba mi contrato de cesión con el Sevilla, pero no sé aún qué me esperará el día de mañana. Eso ya se hablará cuando llegue el momento".

El madrileño, eso sí, no entiende que volver al Real Madrid la próxima temporada sea sinónimo de caer en un ostracismo que le perjudique en su progresión y en sus aspiraciones personales. "Que deje de jugar o no... bueno, eso ya se verá. Obviamente, quiero jugar, me gustaría ser importante, poder llegar algún día a la selección y jugar una Eurocopa o un Mundial", ha admitido, antes de remarcar que su frenética actividad en redes sociales durante este confinamiento ha servido para que tanto él como otros compañeros estén "más cerca de la gente". "Nos han conocido mejor y han visto una facete, más de 'buen rollo', que no es la habitual que tienen de nosotros".

Este buen ambiente que es el que reina en el vestuario del Sevilla, como prueba el vídeo sorpresa que le pusieron a Reguilón con su compañero Óliver Torres como protagonista de una divertida anécdota. "Cuenta a la gente cómo nos conocimos en Madrid, pero cuenta la verdad", le reclamaba entre risas el extremeño y canterano del Atlético a su hoy amigo y otrora máximo rival en los duelos entre los principales equipos de la capital de España.

"¡Qué grande!", exclamaba entre carcajadas el lateral zurdo blanquirrojo. "Venga, lo cuento como fue. Antes de cada pretemporada, suelo acudir a un centro de alto rendimiento para llegar bien a los entrenamientos. Ahí, en ese centro, coincidí con Óliver Torres un día. No le conocía de nada. Nos presentamos, hablamos del Madrid, del Atlético, del Oporto... Llegó la prueba y había que correr un kilómetro en una cinta al menor tiempo posible. Pensé 'Esto lo hago yo facilísimo, en menos de tres minutos'. Pero era una prueba muy difícil, porque no sólo contaba la velocidad, sino también la fuerza. Llegaba después de un mes y medio sin hacer nada y... pinché. No es que me ganara, pero me picó y pinché", ha reconocido un sonriente Reguilón.