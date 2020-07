Los posibles rivales del Sevilla FC en la Champions.

El Sevilla FC estará el próximo 1 de octubre en el sorteo de la Fase de Grupos de la Liga de Campeones, de la cual ya se conocen las fechas y sus jugosos premios. Vuelven de este modo los nervionenses a una competición que disputarán por octava vez en su historia, mirando ya de reojo una nómina de componentes que reúne a los equipos más poderosos del Viejo Continente, aunque el buen hacer del conjunto blanquirrojo en Europa en los últimos tiempos le permitirá evitar a algunos 'cocos', pues tiene asegurada su presencia en el bombo 2 e incluso tiene aún la opción de estar entre los 8 elegidos que formarán el grupo de cabezas de serie.

Para ello, el Sevilla FC deberá alzarse con su sexta Europa League en Alemania, pues la UEFA concede plaza en el bombo 1 al vencedor de dicha competición junto a los campeones nacionales de las seis primeras federaciones según el ranking del máximo organismo futbolístico europeo, además del vigente ganador de la Champions. Es decir, que en ese bombo 1 estarían a día de hoy PSG, Liverpool, Bayern Múnich, Zenit y, con toda probabilidad, Real Madrid y Juventus, que aún deben confirmar sus títulos ligueros.

Si el ganador de la Europa League ya tiene plaza en la Fase de Grupos, entraría el tercero de Francia, el Rennes, ahora mismo clasificado para la tercera ronda previa, y al bombo 1 pasaría el campeón de Portugal, el Oporto; mientras que si es el campeón de la Champions el que ya se ha clasificado por su liga, sería el Ajax el que promocionaría al cuadro final, sin tener que disputar su 'play off' de la ruta de campeones, y el primer bombo lo completaría el campeón de Bélgica, que no es otro que el Brujas.

Todos ellos, por tanto, serían posibles rivales del Sevilla FC si no levanta la 'Sexta' en Colonia, siendo precisamente el Brujas el rival más asequible sin duda, con e Ajax y el Zenit como otros cabezas de serie algo más asequibles, y Liverpool, PSG, Bayern o Juventus como grandes 'cocos' a evitar.

Actualmente hay 18 equipos clasificados para la Fase de Grupos, de los 26 que se conocerán antes de resolverse a lo largo del verano las rondas previas, a través de las cuales accederán los seis últimos componentes. Un largo camino que, curiosamente, arranca hoy con el sorteo de la ronda premilinar, donde toman parte los equipos de las cuatro federaciones con menor coeficiente: Irlanda del Norte (Linfield), Kosovo, Andorra y San Marino (The Fiori).

Así, ya están clasificados por España, además del Madrid y el propio Sevilla FC, Barcelona y Atlético de Madrid, a los que los nervionenses siempre evitarían en esta fase al ser del mismo país. Por Alemania, Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Borussia Mönchengadbach. Por Italia, solo la Juventus está clasificada matemáticamente, pero Atalanta, Lazio e Inter de Milán lo tienen en su mano y sólo la Roma puede 'robarles' un billete, aunque lo tiene muy difícil. Del mismo modo, en Inglaterra, Liverpool y Manchester City aguardan a sus dos acompañantes, con el Chelsea a un paso y Leicester y Manchester United batallando por el último billete.

Completan la nómina los dos franceses (PSG y Olympique de Marsella), los mencionados Oporto y Brujas, el Shakhtar Donetsk, campeón ucraniano, el Istanbul Basaksehir, ganador de la liga turca, y los dos representantes de Rusia, peleando aún Lokomotiv de Moscú, Krasnodar y CSKA por acompañar al Zenit.

Echando un vistazo al ranking de coeficientes, el Sevilla FC, de permanecer en el bombo 2 en el que ahora mismo estaría, evitaría a equipos de la talla del Manchester City (6º) o el Manchester United (9º) si se clasifica, pues son los dos únicos que anteceden a un Sevilla FC que es undécimo en esta clasificación, dado que el Arsenal (10º) no logrará su billete.

Por atrás le siguen equipos como el Borussia Dortmund (12º), Chelsea 14º), Shakhtar Donestk (18º) u Oporto (19º), así como un Ajax (21º) que a día de hoy aún no ha asegurado su presencia en esta fase, o el Zenit (22º). Todos ellos son susceptibles de estar en el bombo 2 y por tanto tampoco serían rivales de los nervionenses, por lo que sí puede darse por seguro que el Sevilla FC, gane o no la Europa League, tendría entre sus posibles adversarios en la Champions a equipos como Inter, Lazio, Gladbach o Marsella, con otros llamando a la puerta desde las rondas previas, para cuyos últimos pasos ya están clasificados Salzburgo u Olympiacos por la ruta de campeones, y Benfica, Rennes o Gent por la ruta de liga.

En estas próximas semanas se irán decidiendo las últimas competiciones que aún restan por finalizar y se irá aclarando el panorama para un Sevilla FC que, en cualquier caso, rebosa ilusión por su regreso a la Champions.