Castro, sobre el futuro de Diego Carlos, Reguilón y Carlos Fernández

Aunque al Sevilla todavía le queda la disputa de la Europa League, frente en el que el club centra todos sentidos, es inevitable que se empiece a hablar del próximo proyecto y de lo que puede ocurrir en el mercado estival. En Nervión han despuntado futbolistas que ahora se encuentran en la agenda de clubes poderosos de Europa como Diegos Carlos y Ocampos y que posiblemente darán mucho que hablar.

De momento, el presidente del Sevilla, José Castro, que hoy celebra su cumpleaños, no quiere entrar demasiado en esos asuntos y desvía la atención hacia la Europa League cuando se le pregunta, por ejemplo, por el futuro de Diego Carlos. "No sé qué va a ocurrir en el mercado, pero, sabiendo que tengo una competición por terminar, no voy a hablar de fichajes, ventas o mercado. No toca hablar de fichajes, lo más importante es lo que tenemos por delante aún", indicó en Radio Marca el mandatario nervionense.

Tambien se le cuestionó sobre Reguilón, que regresa al Real Madrid tras finalizar la cesión, tema en el que si se explayó un poco más. "Es un jugador que ha hecho una muy buena temporada, estamos muy contentos con su rendimiento, está muy introducido en el grupo y el Sevilla, de eso tendremos alguna culpa los sevillistas. Cuando lo escuchas hablar parece que ha nacido en Eduardo Dato, pero el tiempo dirá que ocurre con él. Ahora mismo es jugador del Real Madrid".

Más vehemente se mostró con Carlos Fernández, al que considera ya parte del próximo proyecto sevillista: "Va a volver, por supuesto, es un jugador nuestro".