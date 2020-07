El Valladolid llama a la puerta de Roque Mesa.

El mercado de fichajes ya se mueve, aunque no se abrirá oficialmente hasta el próximo 4 de agosto. Y en clave sevillista, hay uno de sus jugadores cedidos, la mayoría de los cuales tiene nulas opciones de regresar, que comienza a acumular 'novias'.

Tras desmentir a ED desde su entorno que Roque Mesa esté negociando una rescisión de su contrato y tenga ya un acuerdo con el Cádiz, ahora el diario Marca apunta el nombre del Valladolid como uno de los clubes que iría más en serio a por el centrocampista canario, cuya vinculación con el Sevilla FC acaba en junio de 2021.

El club pucelano, con el ex sevillista Miguel Ángel Gómez al frente de la dirección deportiva, hace tiempo que sigue al ex de Las Palmas (lo quiso el verano pasado) y ya habría mantenido conversaciones con el jugador, que tras su paso por el Leganés, donde ha cuajado una buena campaña pese al descenso, disputando un total de 30 partidos, busca un nuevo destino con un proyecto más asentado en la elite, donde no pasar tantos apuros clasificatorios.

La duda ahora es saber en qué condiciones plantearía el Valladolid el fichaje de Roque Mesa y si el Sevilla FC exigiría alguna cantidad, aunque mínima, por su traspaso, o aceptaría dejarlo marchar libre con el único beneficio de ahorrarse el sueldo de la temporada que le resta de contrato. En cualquier caso, no parece que la solución vaya a llegar pronto.