Así es el Wolverhampton, la 'sucursal' inglesa de Jorge Mendes

Tras su brillante clasificación para los cuartos de final de la Europa League, al pasar por encima de una Roma que llegaba amenazante por su buen momento, el Sevilla FC ya tiene en mente su próxima parada: el próximo martes, a las 21:00 horas, en el MSV-Arena de Duisburgo ante el Wolverhampton.

Los 'Wolves' ('lobos'), como se les conoce, llegan tras dejar en la cuneta al Olympiacos merced a un triunfo por la mínima en su campo y al empate a uno de la ida en Grecia, disputado antes de un parón que no les ha venido tan bien como a los nervionenses. No en vano, han visto cómo se les escapaba en el último suspiro su plaza europea al quedar séptimos en la Premier League, con los mismos puntos que un Tottenham que lograba rebasarlos en la última jornada.

A menos tras el parón



Desde que regresó el fútbol, el Wolverhampton ha completado su competición doméstica con 5 victorias, 1 empate y 3 derrotas, la mitad de las firmadas en las 29 jornadas anteriores. Pero pese a este bajón, lo que está firmando el conjunto inglés en estos últimos años es histórico y con su presencia en cuartos de la UEL sigue haciendo soñar a una afición que vio a su equipo llegar a la final de este torneo en la lejana campaña 71/72, cayendo, por entonces a doble partido, precisamente ante el Tottenham (el resultado global fue de 3-2).





Un club con historia



Creado en 1877, el Wolverhampton Wanderers Football Club puede presumir de ser uno de los 12 clubes fundadores de la Football League, la cual ganó tres veces en los años cincuenta, e inspirador posteriormente de la Copa de Europa. También atesora cuatro títulos de la FA Cup, el último en 1960, y dos Copas de la Liga, conquistando la última de ellas en 1980. En esa década, sin embargo, comenzó el declive de un club que enlazó tres descensos consecutivos hasta dar con sus huesos en la cuarta división en 1986. Y aunque se levantó y fue capaz de regresar fugazmente a la Premier en este siglo, fue en 2016 cuando la vida le cambió, al ser adquirida la entidad por el magnate chino Guo Guangchang a cambio de 52 millones de euros.





El dinero chino le cambia la vida



Entonces, el equipo se encontraba en la Championship (segunda inglesa), pero su nuevo propietario ya había tejido su particular estrategia para catapultarlo a la elite, pues antes de comprar el club se hizo con el 20% de la agencia Gestifute, propiedad del afamado Jorge Mendes, que de este modo se ha convertido en un 'socio' de gran valor que nutre de jugadores a unos 'Wolves' que ahora aúllan en portugués.





Los 'lobos' aúllan en portugués



En total son ocho los jugadores del equipo con pasaporte luso: Rui Patricio, Rubén Vinagre, Rubén Neves, Joao Moutinho, Bruno Jordao, Diogo Jota, Pedro Neto y Daniel Podence, lista a la que se le puede sumar el sub 23 Flávio Cristóvão o el joven suizo-portugués Christian Marques, además de otros futbolistas con pasado en la Liga NOS, como el mexicano Raúl Jiménez, procedente del Benfica, o el galo-marfileño Willy Bolly, con pasado en el Oporto.

Todos ellos son conducidos por otro luso desde el banquillo, el ex técnico del Valencia, y ex meta del Deportivo, Nuno Espírito Santo, que desembarcó en 2017 para ascender al equipo como campeón, pese a las críticas de otros clubes que se quejaban de la posición ventajosa del Wolverhampton en el mercado, si bien la polémica no desembocó en sanción alguna pues nada se pudo demostrar.

La estrategia de Guangchang, fundador del conglomerado financiero Fosun Internacional, que hoy tiene un valor de 10.500 millones e incluso llegó a España en el 2013 con la compra del 20% del Grupo Osborne, no tenía fisuras legales, adquiriendo en sus primeros años otros portugueses como Ivan Cavaleiro, Hélder Costa, Joao Teixeira o Roderick Miranda, todos ellos representados por la agencia Gestifute y partícipes de ese cantado ascenso.





Mayor valor de mercado que el Sevilla FC



Una vez en la Premier, Guo Guanchang ha invertido en dos años unos 230 millones para fichar a jugadores como el ex del Celta Jonny Otto, que estuvo en la agenda del Sevilla FC, el hispano-malí Adama Traoré o Raúl Jiménez, pero también otros representados por Mendes como Rui Patricio, João Moutinho o Pedro Neto. Y con ello, en su primera campaña en la elite, la pasada, consiguió el pasaporte europeo del que ahora disfruta, amasando una plantilla valorado en 342,4 millones de euros, según Transfermarkt, levemente por encima de la que maneja Lopetegui, tasada en estos momentos en 338 kilos.

Un once muy definido



El jugador más valorado de los 'Wolves' es el pivote luso Rubén Neves (50 millones), uno de los pilares de un once muy definido que forman Rui Patrício en la meta; una defensa de tres centrales compuesta por el capitán Coady, uno de los pocos ingleses del equipo, el franco-marroquí Saïss y Boly. Por su parte, las bandas corresponden al irlandés Matt Doherty y al español Jonny (suplido a veces por Rubén Vinagre), con la dupla Neves-Moutinho en la medular, a los que da descanso el belga Dendoncker. En ataque, por último, Raúl Jiménez, ex del Atlético, es el indiscutible 'hombre-gol' (suma 27 en los que va de curso), escoltado por Adama Traoré y Podence, otro que estuvo en la órbita del Sevilla FC y que le ha robado protagonismo tras su llegada en enero procedente de Olympiacos, a cambio de 20 kilos, a su compatriota Diogo Jota, segundo máximo anotador del equipo con 16 dianas.