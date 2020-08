Diego Carlos: "Estamos muy motivados y sabemos cuál es nuestro objetivo"

"Estamos trabajando muy bien, muy concentrados. Es un partido muy importante para nosotros", comenzaba diciendo Diego Carlos, central del Sevilla, a la sazón el futbolista que ha acompañado en la tarde de este lunes a Julen Lopetegui en la rueda de prensa oficial previa al encuentro de mañana ante el Wolverhampton, correspondiente a los cuartos de final (a partido único ya todas las rondas) de la Europa League, que se disputará a partir de las 21:00 horas en el MSV Arena de Duisburgo, el escenario de la exhibición nervionense ante la Roma.

Acerca de cuál de los dos equipos es el favorito para pasar la eliminatoria, el brasileño salía del paso sin 'mojarse' demasiado (nada, en realidad): "Estamos muy motivados y sabemos cuál es nuestro objetivo. Conocemos la importancia de este torneo para el club. Queremos hacer un buen partido, como lo hicimos en la ronda anterior contra la Roma. La clave de este equipo es la unión que tenemos para trabajar todos juntos. Juntos somos muy fuertes. Hacemos el máximo esfuerzo posible en cada partido".

Finalmente, el zaguero sevillista era cuestionado por uno de los activos más importantes de los Wolves, Adama Traoré, que muchos han comparado con él por su imponente físico, aunque, concretamente, el ex barcelonista percute por la derecha como extremo, por lo que se las verá más con Reguilón que con el ex del Nantes: "Estoy muy tranquilo; hago mi mejor trabajo y no pienso sólo en Adama Traoré, sino en todo el conjunto rival. Sólo me preocupo en trabajar bien con mis compañeros y en afrontar de la mejor manera el partido".