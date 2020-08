Marcos Acuña aparece en el radar de Monchi.

El Sevilla FC no renuncia a seguir contando con Reguilón, aunque al mismo tiempo es consciente de que no será fácil convencer a un Real Madrid que ve en su canterano a una valiosa pieza con la que hacer caja. El club blanco no aceptará menos de 20-25 millones de euros y la competencia de la Premier League asusta.

Por ello, Monchi mira al mercado en busca de laterales zurdos, pues a día de hoy tampoco está asegurada la presencia de Sergio Escudero, al que le resta un año más de contrato y difícilmente renovará, después de que esta temporada haya pasado a tener un rol secundario en el equipo.

En este escenario, ya han sonado tibiamente algunos nombres como el del italiano Biraghi, suplente en el Inter, o el francés Maouassa, por el que el Rennes remite a cifras desorbitadas. Pero desde Argentina se apunta ahora una opción más factible: Marcos Acuña, internacional argentino de 28 años al que restan dos de contrato con el Sporting de Portugal.

Desde que desembarcó en el club lisboeta en 2017, procedente de Racing de Avellaneda y a cambio de casi 10 kilos, Acuña ha sido un pilar en el conjunto luso, con el que esta última campaña ha disputado 36 encuentros, anotando dos goles y repartiendo cuatro asistencias. Sin embargo, las necesidades económicas del Sporting les ha llevado a apartarlo de la disciplina del equipo, instando a su agente a buscarle una salida porque lo consideran una de las piezas con las que pueden cuadrar cuentas.

Tras someterse a los exámenes médicos, por tanto, el 'Huevo', como se le conoce, no está realizando la pretemporada con sus compañeros y, según el diario Olé, el Sevilla FC se ha interesado por su situación, al igual que el Nápoles y un club inglés, que se habrían sumado al interés por el defensor que desde hace tiempo mantienen Roma y Lazio.

Acuña, además, puede actuar también como extremo por el costado zurdo, por lo que encaja en el perfil de lateral ofensivo que se busca. Otra cosa es que Monchi llegue a las cantidades que quiere el Sporting, que lo habría tasado en 15 millones de euros, tres por encima del valor de mercado que le otorga la web especializada Transfermarkt.