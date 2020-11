¿Por qué rota el Sevilla en la portería? Así lo explica Lopetegui

Durante la rueda de prensa previa al partido de este sábado frente a Osasuna, el técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, se ha referido a la rotación en la portería que viene sometiendo al equipo desde que se iniciara la temporada.

Después de que Tomas Vaclik acabara perdiendo la titularidad en el tramo final del curso pasado como consecuencia de una lesión, el internacional marroquí Yassine Bono se ha asentado como teórico titular bajo palos con grandes actuaciones. Una situación de privilegio que Lopetegui quiere recordarle a ambos porteros que no es eterna, ganándose sobre el césped y teniendo que estar ambos, siempre, a disposición de dar lo máximo por el equipo.

Una confianza depositada en ambos arqueros, ambos de primer nivel e internacionales con sus respectivas selecciones, que Lopetegui explica así: "Son decisiones mías, no me baso en nada; al contrario. Ambos porteros son de nuestra total confianza y tienen que estar preparados cuando lo consideremos. Así hemos tomado las decisiones; no hay nada concreto ni nada perfilado al respecto. Hay muchas competiciones".

Y es que, como el propio Lopetegui comentó al referirse también a la delantera, "en el fútbol todo no es blanco o negro". Hay grises.



En-Nesyri, su doblete y la delantera del Sevilla FC

"En el fútbol todo no es blanco o negro. Eso no existe. Existe el acierto, el error y seguirá existiendo. En-Nesyri trabaja muy bien, ha marcado dos goles y ojalá siga marcando muchos más. Tanto él como el resto de jugadores. Que es lo importante para el equipo. Ojalá que los delanteros tengan rachas positivas, que es lo importante para el Sevilla FC".