El Sevilla arrasa en el once ideal de la primera vuelta

No es el líder ni tampoco ha realizado su mejor primera vuelta de los últimos años, pero la consistencia mostrada por el Sevilla FC en estas diecinueve primeras jornadas se ha hecho notar y si bien está lejos de un Atlético que, con Luis Suárez, va directo hacia el título, mantiene el pulso a Madrid y Barça con la mitad del campeonato disputado.

Tal vez por ello, hasta cuatro jugadores pertenecientes al Sevilla FC formen parte del once que los aficionados de Carrusel Deportivo han elegido para el once ideal de la primera vuelta. Por delante del mismísimo líder de LaLiga, los de Nervión sobresalen a nivel nacional.

Un once que está plagado de estrellas, jovenes promesas y también alguna sorpresa agradable que deja claro que no estar haciendo una gran campaña a nivel de equipo no significa que uno, a nivel individual, no pueda destacar. Éste es el once ideal de la primera vuelta de LaLiga.