Lopetegui, la "final" ante el Valencia y la "ambición máxima" del vestuario.

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla FC, comparecía ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo copero frente al Valencia. Está en juego los cuartos de final del torneo del K.O. Con su rictus habitual, el de Asteasu destacó la dificultad del envite, la entidad del rival y la ilusión que genera al vestuario la andadura copera.





Valencia



"Espero el Valencia que es. Un rival muy bueno. Partido que podía ser y que realmente es una final. Son todos finales en la Copa. Un rival mejorado que cuando jugamos allí. Tuvieron ocasiones claras en la primera parte. Espero un equipo mejorado, grandes futbolistas, con un gran entrenador. Nos va a obligar a hacer un grandísimo partido. Fuera de casa los dos últimos partidos han rayado a un nivel altísimo. Es un grande y lógicamente tenemos que estar preparados".



¿Le hace más peligroso en la Copa por estar fuera de Europa en la Liga?



"Cierto que en la tabla seguramente deberían llevar más puntos; queda mucho. Claro que la Copa, aparte de un título, es un camino de un objetivo. La peligrosidad de la competición hace que son todas sean finales y la calidad del rival. Han salido futbolistas jóvenes uqe van a ser importantes".



Dinámica negativa che en la Liga



"No influye positivamente. Al revés. No tiene que nada que ver la Liga con los méritos que ha hecho y la calidad que tiene. Me fijo en los últimos partidos y la calidad y potencial de la plantilla. Eso y la competición que es. Todos son finales. No hace falta decir mucho más de la exigencia, importancia y dificultad del partidos, que nos genera una gran ilusión. Todo lo demás no existe".





¿Favorito el Sevilla FC?



"Nos sentimos ilusionados, con ganas y la sana intención de superar a un gran rival. No nos fijamos en otra cuestión. Hablamos de un partido grande. En las últimas salidas ha estado a un grandísimo nivel".





Bajas



"Tenemos algunos jugadores lesionados que no van a poder estar, otros que no tienen el alta a pesar de estar entrenando con el grupo, otros con covid€ Tratando de dar respuesta a todas las exigencias desde el 18 de septiembre, adaptarnos a ese contexto. Dar respuesta a la exigencia de cada partido. Cruzar los dedos para que no haya más lesionados".





¿Es una ventaja jugar en casa?



"La puedes trasladar también a los partidos de Liga. El factor público ya no existe. Ese matiz que siempre podía existir. Es un partido de fútbol, de dos buenos equipos, que cada uno impondrá su juego y fútbol. Será un buen escenario porque es un buen campo, pero no creo que jugar en casa condicione. Ota cosa es que vayas a un campo que no estés habituado. Pero no es este caso".





Bajas del Valencia



"Todos tenemos lesionados, bajas por COVID-19. Tendrán alternativas, como nosotros. Seguro que el once del Valencia será competitivo y dará respuesta a la exigencia del partido".





Ambición del vestuario



"Máxima. Es un título, a lo que se suma que es una competición preciosa. Tenemos ilusión en las tres, con el matiz que he comentado, que juegas a un partido y eso la hace definitiva. Así como en la Liga puedes rehacerte, en la Copa no. Eso la hace atractiva y peligrosa. Preparado para este tipo de partidos. Ilusión máxima".





Eliminación del pasado año en octavos



"No tiene nada que ver. No miramos hacia atrás. No tiene nada que ver. Es un año nuevo, una competición diferente. Miramos hacia el futuro. Nos centramos en la dificultad de este partido".





Rivalidad con el Valencia



"Máxima importancia aparte de la rivalidad, que viene dada por la historia de ambos equipos. Se han enfrentado muchas veces y por objetivos importantes, pero esta realidad se basa en la ilusión que nos genera la misma competición".