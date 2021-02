El increíble parecido entre Umar Sadiq y Youssef En-Nesyri

En el Sevilla FC conocen muy bien a Umar Sadiq (23), goleador de la UD Almería al que podría sufrir en la Copa del Rey, este martes. Y no ya porque sus ojeadores le hayan seguido en muchos partidos, sino porque el delantero nigeriano era propiedad de la AS Roma cuando Monchi era su director deportivo.

Tras salir Carlos Fernández, rumbo a San Sebastián, Sadiq fue vinculado con el club nervionense desde la ciudad indálica, si bien ESTADIO realizó algunas averiguaciones al respecto y pudo saber que desde la capital hispalense no había avazando en ese sentido, así como que la UD Almería, empañada en subir a Primera, no tiene intención de deshacerse del atacante a mitad de temporada. Eso no quita, sin embargo, que el nombre del nigeriano, autor de 19 dianas (13 en España y seis con el Partizan) y seis asistencias hasta ahora, esté bien apuntado en Nervión.

Pero realmente Sadiq sería más reemplazo de En-Nesyri que de Carlos Fernández, si se atiende a su perfil. De 1,92 metros, el nigeriano es un jugador fuerte, que va bien por alto y en largo, pues su zancada es poderosa, pero Sadiq además es bueno técnicamente: se asocia, tiene regate y saca buenos recursos, tanto para desbordar como para rematar.

La UD Almería pagó cinco millones de euros el pasado verano por el sustituto de Darwin Núñez y éste, tras tardar en arrancar, se encuentra en un momento de forma fantástico, como demuestra que haya firmado ocho tantos en sus últimos siete partidos en Segunda, además de una asistencia (fantástica) en el último encuentro, frente al Castellón.

Así las cosas, ED ha querido enfrentar, con la ayuda de fiebreFútbol y los datos de Instat, a los puntas de ambos conjuntos. Y el resultado es increíble... Pues, salvando las evidentes distancias entre categorías, que pueden hacer engordar las estadísticas del nigeriano, puede decirse que Sadiq y En-Nesyri son prácticamente gemelos.

El gráfico muestra que los dos tienen números parecidos en cuanto a acciones efectivas, goles, número de pases y precisión de los mismos o balones perdidos, mientras que el '9' de la UD Almería es superior en aspectos como la efectividad de sus lanzamientos, aun siendo la del En-Nesyri muy alta, o los regates completados con éxito.

Y es que el internacional marroquí es más de aparecer en carrera que de largas conducciones con el balón cosido al pie o desborde en estático, algo para lo que Sadiq sí muestra tener habilidades. Sea como sea, el resultado de la comparación, aun tratándose de delanteros de distintas categorías, sorprende.