Ojo: movido último día de mercado de fichajes para el Sevilla

Parecía que no se iban a dar apenas movimientos más allá de la llegada de Alejandro 'Papu' Gómez, pero en las últimas horas de las ventanas de transferencias es cuando más se mueve y el teléfono de Monchi no para.

El Sevilla FC, en estos momentos, maneja tanto opciones de salida como de entrada, si las primeras suponen bajas sensibles. Quien tiene más opciones de marcharse en estos momentos es Oussama Idrissi. El holandés no ha cuajado con Julen Lopetegui, como no enraizó Rony Lopes, a quien venía a sustituir, y en Holanda se ha abierto la posibilidad de que se vaya al Ajax y deje así libre una ficha para la Liga de Campeones. Primero, no obstante, el club tulipán debe llegar a un entendimiento con el Spartak de Moscú por el díscolo Quincy Promes. Aquí, las claves de su porbable salida.

NOMBRES PROPIOS

Franco Vázquez. Otro que no encaja con Julen. Acaba contrato en junio y en Nervión prefieren que se marche ya, para liberar masa y espacio para la Liga de Campeones. Y, a ser posible, dejando algo de 'cash' en la caja. Cambió de agentes antes del mercado de enero y no han dejado de moverlo por la Serie A, adonde quiere regresar, dado que el 'Mudo' estima que no es momento de regresar aún a Argentina. Han aparecido opciones, incluso, en LaLiga, pero lo que considera más factible el italo-argentino es regresar al país transalpino en verano con la carta de libertad bajo el brazo. Su salida en las próximas horas, sin embargo, no está descartada. En Nervión lo prefieren.

Joris Gnagnon. Ni siquiera ha sido titular en la Copa, ante los de Segunda B, y tiene a Sergi Gómez, Rekik y hasta un pivote como Gudelj por delante. En el Sevilla cansa su perenne mal estado de peso y, aun habiéndose puesto en forma en los últimos meses, no cuenta. Ha sido relacionado con Cádiz o Besiktas, y en la Ligue 1 tiene mercado. El problema es que costó un dineral y que la anterior dirección deportiva estableció sueldos muy altos, sobre todo para estos tiempos de pandemia, lo que dificulta cualquier salida.

Jules Koundé. Dado su nivel, que hay pocos centrales realmente buenos y el dinero que hay en la Premier League, no se puede dar por seguro que algún club no se vuelva loco y ponga una cantidad irrechazable sobre la mesa de José Castro en las últimas horas. El Manchester United, según apuntan desde Inglaterra, es el último interesado. ¿Y si ofreciese 70 millones de euros?

Joan Jordán. Primero, fue vinculado con el Arsenal FC y, en las últimas horas, con Nápoles, Roma e Inter, desde Italia. Sin embargo, el catalán se encuentra a gusto en Nervión, cree que es su año y no tiene intención de cambiar de aires en este mercado de enero. En verano ya sí podría ser otra cosa... Esto es lo que comentó sobre su futuro el prpopio Jordán a ESTADIO.

Youssef En-Nesyri. Castro reconoció haber rechazado "33 millones de euros más cinco en variables" del West Ham United y, pese a que su entrenador, David Moyes, ha dicho que ya a estas alturas de mercado no espera que le fichen un nuevo delantero, no habría que descartar nada, pues el internacional marroquí es, ahora mismo, uno de los mejores delanteros de Europa.

Salvo sorpresa, que siempre puede darse por un clásico 'efecto dominó', estos son los nombres por los que pueden llamar este lunes a un Monchi que, en el caso de salir Idrissi, sobre todo, podría realizar algún movimiento de última hora para contentar los deseos del siempre exigente Lopetegui.