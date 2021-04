"Queremos poner 200 millones para hacer un estadio nuevo".

Andrés Blázquez, representante de 777 Partners, fondo inversor de capital extranjero que mantiene sus participaciones en el Sevilla FC y que en la última junta de accionistas fue expulsado del consejo de administración del club, ha concedido una entrevista a El Independiente en la que ha hablado de los planes de futuro de su grupo para el Sevilla FC.

"Por ahora todo el proceso del control del accionariado está judicializado, por lo que debemos esperar. Pero la idea es clara: primero el nuevo estadio en la misma ubicación que el campo actual. Es un estadio con buenas comunicaciones, donde la mayoría va andando o en transporte público y tenemos que aprovechar el enorme potencial que tiene ese emplazamiento", argumenta Blázquez, quien sigue explicando sus planes de futuro: "Estamos en el centro de la ciudad y uno de los ingresos clave es la generación de dinero por el estadio. Queremos que sea algo parecido a lo que ocurre en el Metropolitano o San Mamés, en el que hay eventos los 365 días del año. No pensamos en que sea un estadio y ya, es un complejo comercial que va a generar un montón de puestos de trabajo para una región que tiene un problema endémico de paro".

En esa misma línea, el representante del fondo, conocido popularmente entre el sevillismo como los americanos, explica que el futuro Sánchez-Pizjuán "va a ser un estadio brutal, uno de los mejores estadios de Europa para generar ingresos".

"Nosotros no podemos competir con los patrocinios y acuerdos de marketing de otros clubes en España o la Premier League, pero tenemos potencial suficiente para crecer y creemos que es uno de los pilares en los que debemos incidir. Los ingresos por marketing suponen un 12% de los ingresos totales del Sevilla, cuando deberían ser del 25% o el 30% para estar al nivel de los equipos de la Premier League o los más importantes de España. Por último, el tercer aspecto en el que tenemos que mejorar es en el desarrollo de la academia de canteranos. Es una oportunidad y una necesidad de crecimiento", apostilló.

También se aventuró a hablar Blázquez sobre el capital que estaría dispuesto a inyectar 777 Partners para la construcción de un nuevo estadio para el Sevilla FC, dijo: "Nuestra sociedad gestiona 4.000 millones de euros. Primero queremos saber cuál es la necesidad final de la construcción del estadio. Hay muchas formas de financiarlo, pero lo haremos para que el club sufra lo menos posible. Para hacer un estadio nuevo, queremos poner encima de la mesa unos 200 millones de euros. No es una inversión que se pueda hacer de la noche a la mañana y, por ejemplo, en 2022 nuestro estadio albergará una final de Europa League por lo que ya los plazos se van alejando. Hemos contactado con varias firmas de construcción para ver cómo sería el plano y diseñar el estadio. Algunas de ellas han construido dos campos de fútbol en España que son impresionantes. Luego hemos de planificar dónde nos iríamos (La Cartuja es una opción) porque vamos a levantar un estadio desde cero y para ello hay que derribar el Sánchez Pizjuán".

Por último, Blázquez se refirió a la situación actual de su grupo tras la batalla accionarial en el Sevilla FC, saliendo el pasado diciembre del consejo de administración: "El juez encargado ha decidido adoptar las medidas judiciales que evitan votar a José María del Nido. Y de momento no se puede hacer nada. Hemos de esperar. Y tenemos la paciencia suficiente para aguantar. No tenemos la necesidad acuciante de salir. A corto plazo nos afecta en el sentido de que es frustrante no poder gestionar de la mejor manera un club tan importante. El Consejo de Administración se embolsa cuatro veces más de los dividendos que se dan€ Es frustrante. Por eso queremos cambiar muchas cosas de las que pasan dentro de esta institución".

Al margen de los movimientos en el Sevilla FC, 777 Partners también ha cerrado recientemente un acuerdo con Boeing que pone de manifiesto el músculo del citado grupo, el cual espera que en uno o dos años, a lo sumo, la Justicia acabe de resolver el litigio existente entre el grupo del presidente José Castro y José María del Nido.