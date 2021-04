"¿LaLiga? Si cuando jugamos bien ganamos y cuando no jugamos bien, también ganamos, eso es la hostia"

Casi sin quererlo, centrado en el partido a partido y en conseguir amarrar del todo su objetivo, una clasificación para la Champions que tiene ya prácticamente en la palma de su mano, el Sevilla FC de Julen Lopetegui se ha visto en este final de la temporada sumido en la lucha por LaLiga.

Así, al menos, lo dicen unas matemáticas que alejan al Sevilla FC del quinto a 14 puntos de distancia, mientras que el líder, el Atlético de Madrid, sólo estaá a seis. Todo ello, con sólo ocho jornadas por delante.

Joan Jordán se ha referido a ello durante una entrevista con Goal, donde, lógicamente, no ha podido dejar a un lado la ambición de un vestuario blanquirrojo que, pese a ello, es también realista: "No me gusta tirar de tópicos porque es la realidad. Lo fácil sería decir que nosotros vamos a por la Champions. Yo siento cuando ganamos el partido que el equipo no controló el partido. El Celta es un equipo muy atrevido con transiciones y no estuvimos cómodos pero el equipo hay días que no juega tan bien y gana. Si cuando jugamos bien ganamos y cuando no jugamos bien, también ganamos, eso es la hostia".

Sobre LaLiga y las matemáticas, Jordán tiró de realismo: "Tenemos que agarrarnos a eso y pensar que vamos a tener que dar nuestra mejor versión pero cuando no la tengamos, tenemos que competir y ganar. Estamos a 14 puntos del quinto a falta de 24. Quedan 8 jornadas y siendo realistas nuestro objetivo lo tenemos cerca y lo tendríamos que hacer muy mal para no cumplirlo. A partir de ahí nuestro único objetivo es llevar el nombre del club lo más alto posible. El objetivo real es Champions pero nosotros queremos llevar al Sevilla lo más alto posible. El siguiente objetivo es la Real y veremos lo que pasa".

Y es que la mentalidad del Sevilla FC, hoy por hoy, no es otra que la de cerrar la cuarta plaza cuanto antes y, a partir de ahí, mirar hacia arriba con la intención de ver qué cae. ¿Y por qué no?: "Si en vez de quedar cuartos, podemos quedar terceros, pues terceros, si en vez de terceros, somos segundos, segundos, y si en vez de segundos, somos primeros, primeros. Queremos ir a lo máximo y vamos a intentarlo. El objetivo realista es la Champions, lo tenemos cerca pero aún hay puntos en juego y tampoco podemos hacer el tonto. Tenemos ambición de llevar al club a lo más alto y por nosotros mismos porque nos merecemos un final bueno para irnos con buenas sensaciones".