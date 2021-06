Navas, leyenda: el homenaje, en imágenes

Ante su ausencia en la Eurocopa, el lateral diestro capitán del Sevilla FC, Jesús Navas, quien ha sido 46 veces internacional y entró desde 2020 en los planes de Luis Enrique, indicó durante su homenaje como sevillista que "este acto del club y recibir todo este cariño" le "llena de orgullo" y confió en la victoria de España en los octavos de final ante Croacia, este lunes en Copenhague.

Durante el acto, tanto el presidentecomo el director general deportivo,tuvieron palabras de reconocimiento hacia el palaciego. "Hoy estamos aquí para rendir tributo a la figura de Jesús Navas. No lo hacemos en clave de despedida, como suele ser habitual en estos casos, nada más lejos de la realidad. Lo hacemos en clave de felicidad porque nuestro capitán va a seguir tres temporadas más. En Nervión Jesús Navas es algo más que un futbolista, porque Jesús representa como nadie los valores de nuestra institución", dijo el presidente Castro, quien siguió argumentando: "Jesús Navas nunca se rinde, jamás le verán dar un balón por perdido. Jesús Navas, con independencia de la edad que marque su DNI y el brillo de su enorme palmarés, siempre quiere más, siempre busca llegar un poco más lejos. Y lo hace con la pasión del primer día, con un amor al fútbol muy puro, muy de verdad, como si no llevara a sus espaldas 18 temporadas como profesional de élite€ Jesús Navas es en esencia, por encima de todo y de todos, el Sevilla FC, porque sus ganas de ganar es el mejor alimento para nuestras ansias de grandeza. No se me olvidarán jamás aquellos momentos mágicos que vivimos en Colonia cuando ganamos al United y nos clasificamos para la final. Nuestros jugadores estaban contentos, estaban ilusionados€ Pero sobre todo estaban felices por Jesús, porque Jesús por fin iba a poder aspirar a levantar un título como capitán. Jesús, recuerdo aquel vestuario coreando tu nombre, recuerdo a grandísimos jugadores rendidos a tus pies€ En aquel momento se generó una especie de conjura€ Había que ganar la sexta por el Sevilla, por la afición y por elSe suele decir que una imagen vale más que mil palabras y sin duda ésa que yo vi tras eliminar al United explica fielmente lo que significas para todos nosotros"

También tomó la palabra Monchi, cuyo discurso fue un enorme gracias a todos los niveles: "Se han dicho ya muchas cosas en este acto, de lo que Jesús representa para el club. Yo no le voy a dar la enhorabuena porque no hace falta. Voy a dedicar el tiempo que tengo a dar las gracias. En primer lugar a los que habéis venido a este bonito homenaje. También al departamento de prensa del club por hacer cosas como estas. Es un orgullo para mí el cariño y el mimo con el que se hacen las cosas en este club. A la familia Navas por hacer que hoy estemos aquí y a Margarita como cabeza visible de Bahía. A todos mis compañeros de la secretaría técnica, al presidente y al vicepresidente. A los miembros del Consejo por apoyar a esta renovación"..