Suben y bajan en el Sevilla FC: los efectos visibles de este inicio de temporada

El Sevilla FC ha iniciado la temporada consolidándose como artillería pesada, un rival tremendamente dificíl de doblegar por mucho que no atraviese un momento de lucidez y de que su juego no sea todo lo atractivo que a muchos les gustaría. Este primer tramo de la temporada ha servido para ver que Julen Lopetegui no va a rotar mucho más a pesar de que su profundidad de armario ha mejorado bastante. Y ese protagonismo de unos y ostracismo de otros tiene reflejo inmediato en el mercado, con los medidores siempre atento a cualquier variable.

De la actual plantilla, 10 sevillistas bajan de valor de mercado con respecto al final del curso anterior, otros 5 se revalorizan y el resto (mayoritario) se mantiene como estaba. El techo de cotización lo sigue marcando Koundé, uno de los nombres del pasado verano, con dos de los seis fichajes de este curso entre los que más suben y con tres caras nuevas entre los que más valor pierden. Hay varias caídas llamativas, pero la de Ocampos es la más pronunciada, a pesar de que sigue siendo uno de los mejores activos de un plantel de récord.

No en vano, con 415,9 millones de euros, es la plantilla nervionense de mayor valor desde que los portales especializados tienen registros. De esos casi 416 kilos, por líneas, la defensa es la más cotizada, con un total de 153,5 millones. Le sigue la delantera, con 151 (incluyendo extremos); el centro del campo, con 85 millones y la portería, valorada en 26,4 kilos entre los tres metas. La media de valor por jugador es de 16 millones.

Consulta en esta galería elaborada por ESTADIO el efecto que ha tenido el inicio de temporada en cada uno de los futbolistas que tienen contrato en vigor con el Sevilla FC, después de la última actualización realizada esta pasada semana por el portal especializado Transfermarkt.