Rakitic no se corta al hablar de la actuación arbitral

No es la primera vez que aparece para salvar un punto en lo que llevamos de temporada. Rakitic se está acostumbrado a ejercer un papel al que no está acostumbrado. Aunque para que se llegase a esa situación, antes tuvo que verse un partido trabado, marcado por la fuerte lluvia caída y por una polémica actuación arbitral que el jugador croata quiso reflejar.

"La mano no la entendemos. ¿Por qué nosotros sí y la de ellos no? No lo entendemos del todo", se lamentaba el croata ante las cámaras de Movistar LaLiga, donde admitía que si la segunda pregunta tras analizar el partido era del árbitro es que había "fallado algo".

"Trato de ser muy respetuoso, pero aparte de las manos, hay partidos en los que se alarga nueve minutos y hoy, con un montón de parones, nos dan cuatro, tampoco se entiende. Con todo el rspeto del mundo, que sabemos que tienen un papel muy difícil, creo que tenemos que llegar a un acuerdo, porque cuesta mucho entenderlo", indicaba el croata.

Ralitic también se refería a la explicación dada por la mano de Pina. "Nos dijo que nos era penalti, pero una situación parecida, en la otra área, no se trata de la misma manera. No soy nadie para hablar del VAR, pero si al acabar el partido hablamos casi todo de lo mismo, es que ha fallado algo", reiteraba.

En cuanto al partido en sí, que el croata calificó de "un poco raro" por todo lo vivido y por tener que "pelear con la lluvia", Ralitic admitió que es un punto que les "vale muchísimo", aunque se queda con esas "muchas cosas que no logramos entender al cien por cien".