El RB Salzburgo acusa al Sevilla de jugar con ventaja

El Sevilla tratará de ganar mañana al Wolfsburgo para mantenerse con vida en la Champions. Ésa la primera premisa y la única que el vale al equipo de Lopetegui. Pero también tendrá la vista puesta en Lille, donde el campeón de Liga francés recibe al líder Salzburgo, un duelo que determinará, en caso de vistoria sevillista, si los nervionenses llegan a la última jornada de la Fase de Grupos con opciones de ser primeros y tener un mejor cruce, previsiblemente, en octavos de final.

Pese a que los austriacos marchan líderes con 7 puntos, la derrota en Wolfsburgo ha debido ponerles nerviosos y ya no ven nada clara su clasificación para la siguiente fase. Al menos eso se desprende de las declaraciones de su director general, Stephan Reiter, quien acusa a los sevillistas y al resto de equipos de partir con ventaja. Es mucho lo que hay en juego.

"Jugaremos en Lille el martes, donde nos espera una caldera y, a cambio, tendremos un partido fantasma potencialmente decisivo, en casa, ante el Sevilla FC, en lugar de contar con 29.000 aficionados apoyándonos", afirmaba el dirigente del RB Salzburgo, muy molesto de que se haya llegado a la situación que ahora mismo se vive en su país.

"Es un poco vergonzoso que se haya llegado al punto de que Austria sea el primer país de Europa en volver a ser confinado. Por otro lado, por supuesto veo que no hay otra opción debido a una evolución alta de la pandemia. Me duele emocionalmente, no pensamos que tendríamos que volver a jugar sin nuestros seguidores", indicaba Reiter, que asume que con una incidencia de casi 1.000 casos por cada 100.000 personas y 50 muertos diarios en un país de 8 millones de habitantes las cifras son preocupantes.

"Esto ocurre en un momento en el que nosotros, como club austriaco, podemos lograr algo que no se logra desde hace mucho tiempo", significaba. No en vano, la ayuda económica que supone seguir en la Champions en octavos de final puede marcar diferencia entre mantenerse en la elite o no y, e lo deportivo, ayudaría a la Liga austriaca a posicionarse mejor y tener más opciones de meter a sus equipos en las principales competiciones internacionales.

"En el escenario presupuestario con la Champions League y un paso posterior a la Europa League supera los 30 millones de euros cada año. Con una clasificación para los octavos de final, por supuesto, entraríamos en una dimensión completamente nueva", afirma Reiter, que sitúa los ingresos adicionales en el caso de clasificación en más de diez millones de euros.