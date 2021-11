El penalti de Ocampos hace estallar a Monchi: "No hay más debate"

Si hace dos temporadas amenazó con sacar al Sevilla del campo, ésta vez, el árbitro del partido también le dio motivos a Monchi para salir muy enfadado del Santiago Bernabéu. La jugada en cuestión es el supuesto penalti a Ocampos, en el que Alaba tocó el pie del delantero del Sevilla FC, pero Sánchez Martínez no consideró que fuera suficiente motivo como para deribarle y, por tanto, para que eso fuera penalti.

"Hay zancadilla y es penalti, punto. No voy a entrar en discusiones, lo han dicho Carlos Martínez y Maldini. No es mi visión, es la visión de cualquier persona que es objetiva. Cualquier persona que sea objetiva sabe que lo de Ocampos es penalti. No me voy cabreado por la jugada, esto no es nuevo", aseguraba en los micrófonos de Movistar, donde sí se le veía bastante molesto.

El director deportivo sevillista no se quedó ahí y siguió machacando con la jugada ante las preguntas referentes a que podía crear debate. "Ni yo ni cualquiera que lo vea. No tengo que decirlo yo, que soy parte, cualquiera que lo vea hay un contacto, una zancadilla y es penalti. No hay mas debate", reiteraba.

"Lo que quiero decir es que digáis lo que pasa. Si yo digo que es penalti diréis que es que yo soy sevillista. Imagino que no lo habrán visto, porque es muy claro, si lo decís vosotros mi opinión sobra. Cada vez que lo veo, lo veo mas claro. Gracias a Dios lo está viendo todo el mundo. Yo intento tirar para mi casa, pero si vosotros lo decís. Lo del partido de ayer o de antes de ayer ni me va ni me viene", aseguraba Monchi, quien espera que el VAR le devuelva alguna de las muchas que, para él, les está quitando. "No estamos teniendo mucha fortuna con las decisiones del VAR. Nos pasó en Mallorca y contra el Alavés, pero se irá equilibrando", concluía.