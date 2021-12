Toda verdad de la supuesta oferta del Sevilla por Paulo Díaz, central de River Plate

Sólo quedan dos días para que termine un 2021 que ha sido el de la consolidación de Paulo Díaz, central chileno de 27 años que ha formado una excelente dupla defensiva junto a Héctor David Martínez y que se ha convertido en uno de los principales garantes de la solidez de River Plate. Pieza esencial para Marcelo Gallardo y titular indiscutible en la nueva guardia de la selección de Chile, no pocos son los clubes que han puesto sus ojos en él y que, incluso, se han dirigido a su representante o a la gerencia del club bonaerense para preguntar por su situación actual. En este sentido, en las últimas horas se ha montado un revuelo importante a cuenta de una supuesta oferta del Sevilla FC en una información bastante enrevesada que este periódico ha tratado de aclarar.

Después de contactar con todas las fuentes implicadas, ESTADIO Deportivo puede confirmar que en el club de Nervión gusta Paulo Díaz. No obstante, no hay constancia de esa oferta revelada ayer por el prestigioso diario chileno La Tercera, que se informaba de una propuesta formal por 10 millones de dólares -unos 9 millones de euros- que River Plate habría desestimado de inmediato, remitiéndose a la cláusula de rescisión del zaguero, que asciende a 20 millones de euros, en un movimiento con el que pretende remarcar que no está dispuesto a desprenderse de él en el mercado invernal de fichajes que se inaugura este sábado.

El Sevilla FC sólo cuenta con tres centrales en su primera plantilla. Son la titularísima dupla Jules Koundé-Diego Carlos y el polivalente Karim Rekik, que suple las ausencias de ambos al tiempo que rasca minutos como aplicado lateral zurdo. Es evidente que hay un pequeño déficit que, hasta el momento, Julen Lopetegui ha subsanado reubicando de manera puntual a los pivotes Fernando Reges o Nemanja Gudelj.

Es decir, no le vendría nada mal un defensor al cuadro blanquirrojo, pero ni mucho menos es la máxima prioridad de Monchi para enero -el objetivo número uno es reforzar la delantera-, por lo que resultaría bastante llamativo un gasto de 9 millones de euros después del déficit de 41 kilos presentado en la última Junta de Accionistas y agravado por la inesperada eliminación en la Fase de Grupos de la Champions.

Hasta donde ha podido saber este periódico, ha existido un seguimiento sevillista a Paulo Díaz, pero no esa oferta de la que tanto se habla. Pulsadas diferentes fuentes, el origen de la información lleva directamente hasta las oficinas del estadio Monumental, sede del club 'Millonario'. Y es que desde el entorno más cercano al futbolista natural de Santa Cruz aseguran no tener constancia alguna de que exista propuesta formal por parte del Sevilla FC.

Es más, explican a ED que en River Plate ha encontrado la estabilidad que llevaba años buscando y que le ha llevado a ser titular con Chile, por lo que no se plantea un cambio de aires en estos momentos, por mucho que probar fortuna en el fútbol europeo es siempre un reto atractivo. Eso sí, el día que emigre, quiere hacerlo para ser tan importante como lo es hoy en la liga argentina, y eso con Koundé y Diego Carlos es misión imposible.

Además, Paulo César Díaz Huincales asegura sentirse muy valorado en la entidad franjirroja, que no sólo hizo un esfuerzo para ficharle en agosto de 2019, pagando 3,6 millones de euros al Al Ahli, de Arabia Saudí, sino que hace apenas dos meses renovó su contrato hasta diciembre de 2023 y mejoró sustancialmente sus condiciones salariales, animado por su buen hacer sobre el terreno de juego: fijo en la zaga de Gallardo, con cuatro goles en 67 partidos y un crecimiento palpable desde su llegada al club argentino.

Todo puede pasar en el futuro, pues el fútbol es impredecible y lo que hoy es blanco mañana puede ser negro. Existen infinidad de ejemplos y Monchi ya declaró en una reciente entrevista en medios de Argentina que sigue el fútbol del gigante suramericano y que le gusta la "competitividad" de los futbolistas que exportan al otro lado del Atlántico. Sin embargo, aunque River Plate acaba de asegurarse sustento financiero pactando la renovación del contrato con la firma deportiva que le viste y el acuerdo de colaboración y patrocinio con una conocida plataforma de televisión on-line, todo apunta a que de manera interesada se está intentando inflar un producto que no necesita este exceso de publicidad y que el buen nombre del Sevilla FC simplemente está sirviendo para hacer ver el compromiso del club con Paulo Díaz y/o viceversa.