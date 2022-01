Lopetegui lo confirma: "La lesión de Jesús Navas se ha alargado"

A las muchas bajas que el Sevilla FC va a tener mañana en Cádiz por el Covid-19 hay que añadir las conocidas de Lamela y Suso, y una que ya no se esperaba, pero que a tenor de lo que ha dicho Julen Lopetegui en la previa del duelo, va a tener que seguir sufriendo.

Se trata de Jesús Navas, al que se le esperaba para el arranque del nuevo año, pero que según señala el técnico guipuzcoano sigue siendo una "baja de larga duración" a estas alturas.

"No voy a numerar las bajas para Cádiz porque no terminamos. Todos los equipos están a la espera de un último negativo para incorporarlo sobre la marcha y que pueda estar. Aparte de éstos, nosotros tenermos tres lesionados de larga duración, Suso, Lamela y Jesús, cuya lesión se ha alargado mucho más de la cuenta. Tal vez sea el que más cercano tiene su regreso, pero aún no está entrenando con nosotros", aseguraba el preparador del Sevilla FC.