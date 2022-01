Sergio Rico se convierte un problema para el PSG

No todo en el PSG es de color de rosa. Pese a permitirse rechazar en verano una oferta de 200 millones por Mbappé aún a riesgo de perderlo gratis diez meses después y de que tanto la Ligue 1 como la UEFA hagan la 'vista gorda' con sus excesos en el 'fair play' financiero, el alto número de jugadores que tiene en plantilla (33) y sus elevados sueldos le obligan a soltar lastre de aquí a junio.

Según L'Equipe, Leonardo tiene el reto de sacar 100 millones en traspasos en los próximos seis meses para paliar la deuda de 200 millones adquirida sólo en el último año. Sin embargo, se encuentra con que los jugadores, o no quieren abandonar el club o no quieren perdonar ni un euro de sus elevadísimos contratos. Y, lógicamente, así es muy difícil encajarlos en ningún sitio.

Entre los candidatos a salir se encuentran Draxler, Kurzawa, Kehrer... y también un Sergio Rico que tiene el rol de tercer portero tras Donnarumma y Keylor Navas, pero sueldo de 'segundo' tras la renovación firmada hace año y medio. El ex del Sevilla FC es, según este mismo medio, uno de los grandes problemas que tiene el PSG, ya que aunque tiene pretendientes, nadie quiere hacerse cargo de los 200.000 euros brutos mensuales (2,4 millones al año) que cobra.

De hecho, en las últimos días ha aparecido el interés del interés del histórico Saint-Etienne por el portero sevillano, pero en calidad de cedido y no traspasado como intenta el PSG con todos sus 'descartes'.

El meta sevillano sólo ha disputado 22 minutos en la presente campaña. Fue ante el Nantes después de que Donnarumma estuviera de baja por lesión y Keylor Navas viera la cartulina roja mediada la segunda mitad. En la mayoría de los partidos ni ha entrado en la convocatoria.

"Mi situación no cómoda ni agradable. Tener que competir con Keylor Navas o Donnarumma no es fácil, pero sé que con trabajo y paciencia llegará mi oportunidad. En el PSG o en otro equipo", admitía Sergio Rico hace apenas un mes, cuando advertía que ya había intentado, sin éxito, salir en el pasado mercado estival. "Ya intenté salir en verano, pero no pudo ser. Hay que llegar a un entendimiento con el PSG. De momento no tengo ninguna oferta. Aún es temprano y hacerlo ahora a mitad de temporada parece complicado porque las plantillas acostumbran a estar cerradas", señalaba entonces el sevillano.