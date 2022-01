JIM tira un dardito: "El segundo gol del Sevilla me dicen que es fuera de juego, pero como no hay VAR..."

El entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez 'JIM', señaló después de que su equipo quedara apeado de la Copa del Rey en la eliminatoria que le enfrentó al Sevilla FC en La Romareda (0-2), que la diferencia había sido "el gol" que había tenido su rival y que no había tenido su equipo.

"La diferencia de la eliminatoria, sin olvidar la calidad y el talento del Sevilla FC, ha sido el gol. Nosotros no hemos metido y el Sevilla, en la única oportunidad que ha tenido en la primera parte, la han metido", ha analizado. El preparador zaragocista ha explicado, a este respecto, que trabajan esta faceta en los entrenamientos y que realizan una preparación específica a este respecto pero que el gol "no entra" y que cree que son "rachas".

A pesar de la eliminación JIM opina que el balance en la Copa es "muy positivo" y ha valorado que frente al Sevilla FC su equipo ha competido "hasta el final". "Ha habido un momento puntual en el que hemos podido engancharnos al partido y me han dicho que el segundo gol ha sido fuera juego, pero como en la Copa no hay VAR... Queríamos estar en el partido en todo momento ante un equipo de Champions y que ha venido con todo su potencial disponible. Me quedo con ese espíritu de equipo para el próximo partido contra la Ponferradina y espero que entren las oportunidades", ha apuntado.

Finalmente, ha lamentado que antes del partido se hubiera conocido que dos jugadores más de la plantilla hubieran dado positivo en covid-19. "Estábamos teniendo mucha suerte con este tema y ahora se nos han caído dos jugadores más. Es el denominador común porque en la calle está pasando lo mismo. Yo no lo he cogido pero más temprano o más tarde creo que me tocará", ha aventurado.