Castro habla de la vuelta de Navas, el tobillo del Papu, LaLiga, la Europa League...

Además de hablar sobre las consecuencias que ha traído el derbi de Copa y repasar lo que ha dado de sí el mercado de fichajes de enero, Pepe Castro también ha hablado sobre lo que está por venir en esta temporada, una Liga y un Europa League ilusionantes. "No es nada extraño en mí decir que queremos ganarlo todo, es nuestro ADN, es nuestra forma de ser, nuestra ambición y vamos a ir a por todo, ¿eso quiere decir que vamos a ganarla? Ojalá. Hicimos una buena plantilla y ahora la hemos mejorado con dos incorporaciones importantes. Nuestro entrenador nos demandaba algunos jugadores más para hacer cosas más importantes y estamos enormemente ilusionados. La presión para otros, nosotros tenemos que seguir ganando partidos y ojalá cuando falten cinco partidos podamos seguir diciendo eso mismo", ha explicado en los micrófonos de Onda Cero Sevilla.

Pelear por LaLiga: "LaLiga española es muy competitiva, donde estamos no es casualidad, tenemos una plantilla muy buena y tenemos que seguir mirando la línea de sumar puntos y ojalá lleguemos así a los últimos cinco partidos. No nos vamos a cansar, pero hablar y decir cosas de las que luego te puedas arrepentir no tiene sentido. Hablar de un partio más allá del siguiente, es perder fuerza, como dice Lopetegui".

Ir recuperando los lesionados: "Además de tener una buena plantilla hemos tenido muchas adversidades, pero aún así hemos sido capaces de estar segundos, cuando el entrenador pueda ir teniendo a los que van saliendo de lesiones será más competitiva la plantilla, yo voy por la calle y veo a los sevillistas ilusionados y me lo dicen, con eso me quedo. Podemos soñar en conseguir cosas importantes".

La Europa League: "Es nuestra competición fetiche, sería una alegría enorme, pero queda mucho, estamos ahí, eso sí, cuando se habla de Europa League se habla de Sevilla Fútbol Club, para eso somos el equipo que más la ha ganado y que siempre ha apostado más por este torneo. Nosotros siempre intentamos conseguir lo máximo, luego los rivales nos delimitarán hasta donde llegaremos, pero pensamos en lo máximo, luego llegaremos hasta donde seamos capaces".

Un calendario muy cargado: "Es una locura, este año es aún peor, la pandemia obligó a hacer tres partidos internacionales, el otro día vi el tobillo del Papu y me quería morir, ya pensé que otro menos, tenemos que haer un ejercicio de responsabilidad, hay que dosificar a los jugadores y hay que buscarle algún tipo de solución".

Estado del Papu: "Fue un susto, pero poco a poco va a mejor y esperemos que no haya ningún problema"

La vuelta de Jesús Navas: "Ya está corriendo, creo que en los próximos días estará con el grupo, va en el ritmo necesario para estar con el resto. Si Lopetegui puede tener a todos eso nos dará un plus".