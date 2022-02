Óliver Torres reflexiona sobre la adaptación de Martial al Sevilla y el síndrome del juguete roto

El fichaje de Anthony Martial por el Sevilla FC es uno de los movimientos más destacados del mercado invernal de fichajes de en LaLiga. El club, ante la insistencia de Monchi y Lopetegui, ha realizado un enorme esfuerzo económico en una operación que rondará los seis millones de euros de gasto. Este fuerte desembolso en época de especial carestía requerirá que el galo se adapte rápido. En este sentido, su compañero Óliver Torres ha explicado que le ve un jugador llamado a marcar la diferencia arriba. Precisamente por eso, le ha metido un poco de prisa.

"Que jugadores de este calibre elijan el Sevilla FC habla muy bien del Sevilla FC. Es tímido... Poco a poco lo tendremos que meter en la guasa de aquí... Tiene cosas de lo grandioso jugador que es. Lleva pocos días. Aquí entrenamos a un ritmo muy alto y ya se ha dado cuenta. Ha dicho 'ojo, que aquí se corre mucho'. De cara a portería, si la tiene la enchufa y eso marca la diferencia", ha comentado Óliver Torres en una entrevista concedida al portal Muchodeporte.

Anthony Martial, cedido por el Manchester United hasta el final de la presente temporada, ha sido el foco de atención en los tres últimos entrenamientos del Sevilla FC para preparar el partido de LaLiga del próximo sábado 5 de febrero ante CA Osasuna. El internacional francés se sumó este lunes a las sesiones con el grupo tras llegar a la capital andaluza la pasada semana y ser presentado como incorporación estelar cuadro nervionense en el mercado invernal, y se esfuerza para ponerse al mismo ritmo que sus compañeros y adquirir lo antes posibles los automatismos del estilo juego del siempre metódico Julen Lopetegui.

Óliver Torres sabe lo que es tener que regatear al 'síndrome del juguete roto' que suele perseguir a los chavales que, como el extremeño en la cantera del Atlético de Madrid o el propio Martial, por quien el Manchester United pagó una millonado cuando sólo tenía 20 años: "Hay que saber llevarlo... El entorno que tienes te hace entender las cosas. Llevo diez años en la profesión y hay cosas que no se entienden, que duelen".

"Estoy orgulloso de la carrera que estoy haciedo. He vivido momentos increíbles, he crecido y he hecho más de lo que pensaba. He sido un jugador de crítica fácil y también alabado por muchos. Al final hay que estar cerca de la gente que realmente te quiere", añadió el de Navalmoral de la Mata.

"Tenemos un gen competitivo y siempre queremos más", señaló Óliver Torres sobre los objetivos colectivos de un Sevilla FC que se ha llevado sendos chascos en la Fase de Grupos de la Champions y en el derbi en octavos de final de la Copa del Rey, pero que tiene ante sí dos sueños: la séptima Europa League, con final en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y su segundo trofeo de LaLiga, donde siguen segundos sin dejar de meter presión al Real Madrid.