Sergio Rico vuelve a llamar la atención de clubes históricos

El ex del Sevilla FC se ha asentado en el Mallorca, pero aún tiene dos años de contrato con el PSG

Sergio Rico volvía este domingo a capital hispalense para enfrentarse al que durante muchos años fue su gran rival, el Real Betis. El ex del Sevilla FC ha regresado a LaLiga después de tres años y medio fuera -el primero en el Fulham y los siguientes en el PSG- y se ha asentado en la portería de un Mallorca que había tenido muchas dudas en la primera parte de la temporada.



Su llegada ha coincidido con la mejoría del equipo balear, que antes de la ajustada derrota del Benito Villamarín había sumado dos triunfos consecutivos. Pese a que en este tiempo ha mostrdo su compromiso y no oculta lo bien que está en la isla, el futuro de Sergio Rico no parece estar en el Mallorca. Sigue teniendo dos años y medio de contrato con el club parisino, un sueldo alto y hay equipos con más poderío económico que los baleares que están pendientes de él.

Derrota amarga en un partido en el que quizá, merecimos más.

Con la cabeza ya en lo que viene, seguimos trabajando para dar lo mejor ????

Sempre Amunt!@RCD_Mallorca #Pure pic.twitter.com/CvpqkuEgLT — Sergio Rico González (@sergiorico25) February 21, 2022

El último en aparecer es. El equipo que entrenapara el próximo verano. Actualmente cuenta con el internacional albanésy el veterano guardameta madrileño, pero ambos acaban contrato en junio. No hay previsión de que el primero renueve y Reina podría hacerlo para quedarse como suplente, por lo que buscan un portero que sea titular en el conjunto romano.Y según asegura el diario Il Messaggero, ése podría ser Sergio Rico. El portero sevillano tiene buen cartel fuera de nuestras fronteras. Destacó en el Fulham, lo hizo bien cuando tuvo que suplir a Keylor Navas en el PSG -incluso en semifinales de Champions- y a eso une su currículum, titular con el Sevilla en los años de la cuarta y quinta Europa League, e internacional absoluto con España.Según este mismo medio,para tantear su fichaje en el mercado estival. Rico, por su parte, ya quiso salir del PSG el pasado verano, cuando vio que no tendría minutos tras estar detrás de Keylor Navas y Donnarumma en la rotación, aunque no pudo concretar nada hasta enero. Y para el próximo mes de junio volverá a repetirse la situación.En el Mallorca, el meta sevillano ya ha jugado cuatro partidos. Tres de LaLiga, las dos victorias mencionadas ante Cádiz y Athletic Club y la derrota ante el Betis, y el de Copa del Rey que perdieron en Vallecas (1-0).