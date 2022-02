El Dinamo Zagreb se queda sin su capitán ante el Sevilla

El Dinamo Zagreb se ha quedado ante el partido de la Liga Europa este jueves contra el Sevilla en la capital croata sin su capitán, el centrocampista Adrijan Ademi, debido a una contusión muscular, informa hoy el portal de noticias croata Index.

Debido a lesiones el Dinamo desde antes tampoco puede contar con Luka Ivanusec, Komnen Andric y Dino Peric, y es cuestionable también el estado de Kevin Theophile-Catherine, agrega el portal.

Añade que el Dinamo, que en el partido de ida fue superado por el Sevilla 3-1 en el Sánchez Pizjuán, deberá por ello buscar reemplazo para varios jugadores importantes.





Una duda para el Sevilla

El lateral sureamericano viajará posiblemente con el equipo, no en vano a Lopetegui le gusta contar con el mayor número de jugadores, aunque sean para apoyar en las horas previas y el banquillo. Pero aunque Montiel se ha entrenado también con el grupo en esta segunda sesión, aún no tiene el alta médica y el técnico del Sevilla FC podrían reservarlo para el domingo, ya que mañana sí podrá jugar Koundé y Navas está al quite.

El que es baja segura es Martial, que sigue fuera tras retirarse el domingo en el Espanyol-Sevilla y, como poco, se perderá este partido de 'play off' de la Europa League. El internacional francés se ha sometidoa pruebas tras lesionarse los isquiotibiales en el partido de Cornellà, pero no se ha dado a conocer el alcance de la lesión. Y son bajas seguras las ya conocidas de Suso, Lamela y Rekik.

Si contará con el mencionado Koundé y con Ocampos que, previsiblemente y salvo que prospere algún recurso, se perderán el partido de este próximo domingo ante el Real Betis por sanción.