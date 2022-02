Una gran duda antes de viajar a Zagreb

El Sevilla FC viaja mañana con la baja segura de Martial, que se une a Rekik, Suso y Lamela

El Sevilla FC realizaba su segundo entrenamiento de la semana, ya más encaminado a afrontar el partido ante el Dinamo Zagreb y viajará mañana a la capital de Croacia con la duda de si contar o no con el argentino Gonzalo Montiel.

El lateral sureamericano viajará posiblemente con el equipo, no en vano a Lopetegui le gusta contar con el mayor número de jugadores, aunque sean para apoyar en las horas previas y el banquillo. Pero aunque Montiel se ha entrenado también con el grupo en esta segunda sesión, aún no tiene el alta médica y el técnico del Sevilla FC podrían reservarlo para el domingo, ya que mañana sí podrá jugar Koundé y Navas está al quite.

El que es baja segura es Martial, que sigue fuera tras retirarse el domingo en el Espanyol-Sevilla y, como poco, se perderá este partido de 'play off' de la Europa League. El internacional francés se ha sometidoa pruebas tras lesionarse los isquiotibiales en el partido de Cornellà, pero no se ha dado a conocer el alcance de la lesión. Y son bajas seguras las ya conocidas de Suso, Lamela y Rekik.

Si contará con el mencionado Koundé y con Ocampos que, previsiblemente y salvo que prospere algún recurso, se perderán el partido de este próximo domingo ante el Real Betis por sanción.

El conjunto sevillista partirá mañana hacia Zagreb para tratar de conservar la ventaja (3-1) que logró el pasado jueves ante los suyos.