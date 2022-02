Un ex del Sevilla, atrapado en la zona más peligrosa de la guerra: "Ojalá venga alguien rápido a salvarnos"

Marc Gual fichó por el Dnipro-1 hace apenas 40 días y ahora está atrapado en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania

El ex sevillista Marc Gual se desvinculaba a comienzos de enero del colista de la Segunda división, el Alcorcón, para intentar relanzar su carrera. Una semana después se hacía oficial su fichaje por el Dnipro-1, conjunto ucraniano que se erigiera hace unos años como 'sucesor' del histórico Dnipro, el rival del sevilla FC en la final de la Europa League (14/15).

Aquel equipo desapareció en 2019, pero éste emergió y en tres años pasó de la Tercera división a jugar con los mejores equipos de país. El equipo ucraniano, tal vez aconsejado por el exbético Roman Zozulia, muy ligado a este nuevo club, firmaron a uno de los más prometedores delanteros del fútbol español, que llevaba años anclado en Segunda división sin acabar de dar el salto a la máxima categoría.

Marc Gual se lanzó a la aventura y ahora se encuentra atrapado en una de las zonas más peligrosas de la guerra entre Rusia y Ucrania que acaba de comenzar.

"Hemos avisado a todo el mundo, que sepan la situación y que, como no pueden hacer mucha cosa desde allí, que estén tranquilos porque estamos bien y ojalá venga alguien rápido a salvarnos o ayudarnos porque nosotros tenemos pocas vías de salida", aseguraba el futbolista en el programa 'Al Rojo Vivo' de laSexta.

El futbolista ni siquiera ha podido debutar, no en vano la Liga ucraniana no había comenzado y acababa de llegar al país, en el que, lógicamente, se han suspendido todas las competiciones debido al conflicto. "Nosotros hasta hace dos días estábamos de pretemporada en Turquía y acabamos de volver. No esperábamos que sucediera esto, pero nos toca vivirlo y estamos buscando la manera de poder salir de forma segura y estar más o menos tranquilos", indicaba.

No es el único español, pues en el cuerpo técnico está Izan Martín, quien trataba a través de televisión de tranquilizar a sus familiares. "Ahora estamos en una zona alejada de las ciudades y es tranquila pero al ver y escuchar todo nosotros no podemos estar tranquilos, no se puede describir", añadía.

Marc Gual jugó los dos años que el filial del Sevilla FC estuvo en Segunda división y, en la primera temporada, se convirtió en la estrella del conjunto franjirrojo al anotar 14 goles y dar 5 asistencias en 24 partidos. Sin embargo, nunca tuvo oportunidad de debutar con el primer equipo y, tras una cesión al Zaragoza y al Girona, acabó desvinculándose.