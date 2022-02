Ocampos asume el sufrimiento y manda un mensaje para el derbi

El atacante argentino recordó que hace dos años se sufrió ante el Cluj y, al final, el Sevilla fue campeón

Lucas Ocampos fue, como siempre, un derroche de energía, fuerza y coraje, pero no vivió su día de cara a portería. Contó con dos de las mejores ocasiones del Sevilla FC para haber matado el partido. En la primera decidió mal y, en la segunda, remató fuera de cabeza cuando estaba solo para marcar.

Esos errores obligaron al Sevilla hasta sufrir hasta el final para lograr su objetivo. "Estos eran dos partidos. Marcamos la diferencia en el primero y hoy sufrimos más de lo que pensabamos y queriamos, pero logramos la clasificación", aseguraba Ocampos, quien no quería extenderse en el inexplicable penalti que le habían pitado a Acuña. "Son jugadas de partido. Cuando mejor estábamos nos hacen el gol y eso les da muchas ganas al equipo local, pero supimos aguantar hasta el último minuto y con uno menos los cinco últimos. Sufrimos, pero acabamos clasificándonos", añadía.

Pese al sufrimiento, Ocampos considera que el Sevilla había controlado el partido como para no sufrir tanto. "Al final sabemos gestionar muy bien estos partidos. Cuando tenemos que sufrir, sufrimos y cuando toca jugar, jugamos. La última vez pasamos pasamos en el último minuto ante el Cluj y pudimos ganar la Europa League", advertía.

Y tras sufrir llega el otro gran duelo de la semana, un derbi que Lucas Ocampos se perderá. "Me va a joder un poco. Me lo pierdo y tenía muchísimas ganas por mí, por el club y por mis compañeros, pero apoyaré donde me toque", concluía.