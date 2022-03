Lamela pone fecha a su regreso y recuerda la primera vez que el Sevilla lo quiso fichar

El atacante argentino admite que estos meses fuera han sido "duros", pero no es la peor lesión de su carrera: "Estuve 15 meses sin jugar por la cadera"

Erik Lamela fue el invitado de este martes en 'A Balón Parado', el programa de entrevistas de Sevilla FC Televisión, en el que el atacante argentino aclaró cuál su estado de forma tras una dolencia en un hombro que no ha sido la más grave que ha tenido, aunque sí le ha dejado demasiados meses ya en el dique seco: "Estamos recuperando, luchando contra una lesión más. Estuve 15 meses sin jugar por problemas de cadera, y eso fue mucho más duro; me pasó también en un buen momento de mi carrera, porque el fútbol es así. Nunca hay que darse por vencido; esperemos que pronto esté jugando de vuelta. La mente es muy importante, sobre todo en los días malos. Hay que ser muy fuerte y, gracias a toda la gente, estoy volviendo. Los primeros dos meses fueron difíciles, pero ahora ya me estoy entrenando parcialmente con el equipo, esperando a que me den el alta y pueda estar bien. Estamos trabajando para llegar tras el parón liguero".

Un excelente augurio para el ex del Tottenham, que recibió un vídeo de apoyo de su ex entrenador José Mourinho, actualmente al frente de la Roma. En cuanto a la aclimatación al club, Lamela destacó que no le ha costado nada, convencido desde el primer momento de llegar a Nervión: "La adaptación fue super rápida. Desde el primer día en que llegué me trataron (de manera) increíble, como una familia. La ciudad también me hace sentir su cariño; el vestuario está muy unido. Todos tiran para el mismo lado y, desde el principio, me integré perfectamente. De un día para otro me dijo mi agente que estaba la posibilidad y le dije que se hiciera todo lo posible; hablé con Fazio, con Lucas Ocampos, con Mercado... Cuando era pequeño vine a jugar un torneo a España y el Sevilla me quiso traer con 12 años... José Luis Calderón me vio jugar y fue el que dijo que quería verme jugar en el Sevilla".

Asimismo, Lamela, que reconoció haber jugado incluso con Maradona, habló también de su carácter y de lo que espera para la eliminatoria europea ante un conjunto inglés al que conoce de sobra, al tiempo que detallaba las diferencias entre el fútbol de la Premier y el de LaLiga: "Cuando vuelva voy a tener que manejar la ansiedad; soy muy impulsivo. Sobre el West Ham, sé que es un equipo muy físico y potente. Creo que aquí nos van a esperar. Hay que ser inteligentes; tenemos muy buena plantilla y estamos capacitados... Con las ganas de jugar, en los partidos, soy inquieto; siempre voy antes y después al vestuario, porque hay que apoyar desde donde toque. La vida es una experiencia y hay que disfrutar del día a día. En mi debut se dio todo bien, ganamos 3-0 e hice dos goles; no podía pedir más. Lo disfruté y apunté donde estaba mi familia. Aquí se juega mucho más; es otro fútbol, hay menos contacto y me gusta asociarme con mis compañeros".

Para cerrar, el argentino destacó el nivel del vestuario, pese a los muchos contratiempos que suceden en forma de lesiones y contagios: "Tenemos una gran plantilla, un equipazo; hay un grupo de un muy buen nivel. Muchísimos jugadores lesionados, muchos por mala suerte, pero hay que pasarlo. Me encantaría conseguirlo todo en Sevilla; el club ganó muchas copas y me gustaría seguir sumando. Esto es como una familia".