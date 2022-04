Lopetegui: "Fue un partido muy bonito, digno de una final, tengo que felicitar al Betis y a todos los beticistas"

El técnico del Sevilla Fútbol Club dio la enhorabuena al eterno rival por el título de Copa y habló sobre cómo está viviendo su primera primavera sevillana con normalidad

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla Fútbol Club, aprovechó el fin de semana de descanso para acudir el pasado domingo a la Maestranza para presenciar la corrida de toros con seis toreros sevillanos: Oliva Soto, Esaú Fernández, Javier Jiménez, Borja Jiménez, Lama de Góngora y Ángel Jiménez.

Allí, el preparador nervionense fue entrevistado por el programa 'Carrusel Taurino' de Canal Sur Radio y fue cuestionado, además de por cómo está viviendo por fin una primavera normal en Sevilla, por el título de Copa que gano el Betis el día antes. Lopetegui no dudó en felicitar al eterno rival: "Toca felicitar al Betis por el título conseguido, también al Valencia porque fue un finalista magnífico. Fue un partido muy bonito, digno de una final y, lógicamente, tengo que felicitar al Betis a todos los beticistas".

Además de dicha felicitación, Lopetegui habló también del Sevilla FC y de la ciudad de Sevilla. "Estaré en deuda con Sevilla toda mi vida, me ha afectado de una forma maravillosa, me siento un sevillano más. He tenido la suerte de ver la Semana Santa, los toros y, si Dios quiere, cataremos un poco también la Feria. Por fin hemos podido disfrutar de la cultura tan diversa que tenéis en esta ciudad", explicó el vasco.

Por último, Lopetegui reconoció que nunca había asistido a una corrida de toros: "Soy aficionado, no la entiendo mucho pero la respeto muchísimo, aprecio el arte y cómo se juegan la vida los toreros y sus cuadrillas, todo lo que rodea a la cultura del toro. Hoy tengo la suerte de estar en un sitio que no conocía como la Maestranza".