Lopetegui, sobre la 'final' contra el Cádiz, las dudas, su continuidad, la Copa del Betis, Idrissi...

El técnico nervionense repasó la actualidad del equipo, las posibles bajas y su futuro en el banquillo de Nervión

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció este mediodía en rueda de prensa antes de medirse este viernes al Cádiz, en el partido que abra la jornada 34 de LaLiga, a partir de las 21:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un partido que ya avisa el vasco, será complicado. "Espero una final, cada partido ya lo es por los objetivos de cada equipo, es un rival complejo, ha cambiado muchas cosas, mantiene la esencia anterior pero ha potenciado otros aspectos. Ha ganado en el Camp Nou, empatado en el Bernabéu y no hace mucho ganó en casa al Villarreal, nos obligarán a hacer un gran partido. El rival tiene grandes virtudes, sabe cómo defender y cómo atacar, no espero otro tipo de partido que no sea ese", ha explicado.

Sobre las dos dudas que hay en la plantilla para medirse al Cádiz, Lopetegui ha desvelado: "Anthony Martial sigue lesionado, con el Tecatito tenemos que esperar a mañana, ha tenido unos problemas y no sabemos hasta mañana si vamos a contar con él, el resto está en condiciones".

La evolución de Koundé y su crecimiento en el Sevilla: "Es un chico que llegó hace tres temporadas, ha evolucionado mucho, está asentado en el equipo titular, en ese crecimiento ha hecho un gran trabajo y está claro que tiene una complicidad futbolística importante con Diego Carlos, es normal, en ese sentido creo que Diego Carlos también ha crecido mucho".

Conseguir el subcampeonato: "En nuestra cabeza no están las marcas, está el ganar al Cádiz, no hay otro escenario que no sea el Cádiz, todas nuestras energías están puestas ahí".

Seguirá en el Sevilla: "Si, no hay ninguna novedad, ya lo dije... Estaba donde quería estar, pero estamos centrados en el partido de mañana, tanto yo como mi familia estamos muy felices en Sevilla".

Una lástima no estar más cerca del Madrid en estos últimos partidos: "Echar la vista atrás siempre tiene eso, pero el momento actual es tan importante que no nos permite echar la vista atrás, toca el Cádiz y sólo pensamos en eso".

La pelea con Atlético y Barcelona: "No voy a hablar de otros equipos pero sí de la dificultad de la Liga española. Cada partido es una conquista, todos los equipos tienen buenos futbolistas y buenos entrenadores, a final de temporada todo es más difícil, para nosotro y para todos".

La copa del Betis: "Sí, claro, cómo no voy a ver una final de Copa. Fue un partido bonito e intenso, felicito a todos los béticos y también al Valencia, porque fue un digno finalista".

Vuelve Idrissi: "Está al servicio del Cádiz y lo trataremos de contrarrestar, es un buen futbolista, está jugando mucho y haciendo una buena segunda vuelta".